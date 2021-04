Madagascar: Challenge Airtel Mandresy - La Renault Kwid neuve à Mr Fara

Fidèle à son principe de transparence et soucieux de respecter les gestes barrières en cette période de crise sanitaire, Airtel Madagascar a choisi d'organiser en téléconférence le tirage au sort du Challenge Airtel Mandresy.

Chanceux. On l'appelle Mr Fara. Un homme heureux puisqu'il sera bientôt au volant d'une Renault Kwid flambant neuve. L'heureux gagnant du premier lot du challenge Airtel Mandresy n'est autre que ce revendeur de carte SIM Airtel de la ville de Fort-Dauphin.

Choix stratégiques

Son nom a été tiré lors du tirage, organisé via téléconférence vendredi dernier au Shop Airtel Village des Jeux. Les prix intermédiaires, en l'occurrence, des scooters pour les 8 grandes villes de Madagascar ont été également remis. On rappelle que le Challenge Airtel Mandresy a été organisé il y a quelques mois pour récompenser les revendeurs des produits et services Airtel éparpillés dans les recoins de l'île. « Nous remercions tous les revendeurs qui ont pris part à Airtel Mandresy à travers le pays. Votre participation active tout au long de cette compétition nous conforte dans nos choix stratégiques, impliquant davantage tous nos partenaires pour relever ensemble des défis ambitieux dont celui de connecter dans les meilleures conditions la population malgache. » a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar. Il a salué le dynamisme et l'opiniâtreté de tous les challengers avant de manifester « la fierté d'Airtel Madagascar d'avoir des partenaires commerciaux aussi compétents que déterminés sur qui il peut compter à tout moment. »

Source de motivation

Après avoir adressé ses sincères félicitations aux heureux gagnants de la compétition, Eddy Kapuku a réitéré la raison d'être et l'importance particulière que revêt ce challenge national : « Si Airtel Mandresy n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. C'est une véritable source de motivation pour tous les revendeurs de carte SIM. Depuis sa première édition voici 7 ans, il a été organisé dans l'objectif d'encourager nos revendeurs à progresser dans leurs activités », a-t-il déclaré. « En conformité avec nos valeurs : dynamisme, respect, solidarité, cette démarche illustre notre engagement pour la valorisation des opérateurs économiques, notamment ceux qui sont à la tête des micro-entreprises. Airtel Madagascar étant convaincu qu'il faut davantage encourager l'esprit d'entreprise car l'accélération de la croissance économique du pays passe par un tissu entrepreneurial plus étoffé et dynamique.», a-t-il poursuivi.

Grâce aux nouvelles technologies, Airtel Madagascar a également organisé en live sur les réseaux sociaux, les cérémonies de remise des motos scooters, prix intermédiaires de la compétition, aux heureux gagnants habitant notamment à Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Fort Dauphin, Diégo, Toamasina et Antananarivo. Ces derniers font partie des challengers les plus performants de la 7ème édition d'Airtel Mandresy à qui la chance a souri lors des précédents tirages qui ont eu lieu le 19 mars. La clé de la fameuse Renault Kwid sera remise à Mr Fara à la fin du mois d'avril. Mais, Airtel Madagascar le promet déjà, la 8ème édition de Airtel Mandresy aura lieu.