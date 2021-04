Madagascar: Région Diana - Deux nouveaux directeurs régionaux nommés

Josuette Soazandry succède à l'ancien directeur régional de la population Marcelin Totozandry.

Deux directeurs régionaux ont été nommés lors du conseil des ministres qui s'est tenu mercredi 14 avril 2021. Les passations entre les directeurs sortants et entrants se sont donc déroulées pendant deux jours consécutifs à Antsiranana, la capitale de la région Diana. La première a eu lieu dans le bureau régional de la population et de la protection sociale et du développement de la femme. Après la cérémonie officielle, dirigée par le secrétaire général de la préfecture Jahdà Hermine Tsirinary, Josuette Soazandry succède à l'ancien directeur régional de la population Marcelin Totozandry, qui a occupé le poste pendant sept ans.

La pauvreté et la malnutrition restent omniprésentes dans les campagnes malgaches. La paysannerie dont la survie est menacée sous l'effet de la raréfaction des ressources naturelles et de la stagnation des rendements agricoles. Découragés, les paysans se migrent en ville pour chercher une vie meilleure, alors que la ville n'est pas près à les accueillir. La misère s'installe et la ville est gonflée de population. L'un des rôles de la direction régionale est de s'intéresser au processus de peuplement, au sens de la croissance et de la redistribution de la population. Cette entrée par le peuplement est la meilleure façon que les politiques macroéconomique et sectorielle et les interventions des représentants du ministère dans la région.

La deuxième a eu lieu à la délégation régionale du contrôle financier où Ducaud Juldas Rakotosalama remplace Jean Jacques Tiandrazana, déléguée locale depuis de nombreuses années. La cérémonie a vu la présence du gouverneur Arona Daodo Marisiky . Ce dernier a salué le travail des fonctionnaires. Le rôle d'un contrôleur financier est d'effectuer des analyses économiques et financières et les transmettre à sa direction afin de procéder à la mise en place de la stratégie prévue par la division.