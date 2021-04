Madagascar: La prise de responsabilité de chacun requise

La messe est dite. Le chef de l'Etat a tranché. Le confinement total aura lieu le week-end.

La décision a été prise pour casser la chaîne de transmission du virus. L'application de cette mesure dans la région Analamanga ne satisfait qu'à moitié ceux qui voulaient quelque chose de plus radicale. Notamment un laps de temps plus long pour arrêter totalement cette explosion de l'épidémie qui est très coûteuse en vies humaines. La population n'a pas récriminé et elle va suivre les règles édictées par les autorités. On attend maintenant les résultats de ce confinement durant le week-end.

La longue intervention du président de la République, avant-hier, a parfaitement éclairé les esprits. Il a montré la gravité de la situation. Il s'est étendu sur le danger de ce virus qui frappe sans crier gare et qui peut tuer très vite les personnes contaminées si elles ne sont pas prises rapidement en charge. C'est après un long exposé qu'il a annoncé les mesures qui vont être appliquées durant les quinze jours à venir. En fait, il n'a pas voulu mettre totalement à l'arrêt l'économie et on a l'impression qu'il a coupé la poire en deux.

En semaine, les personnes qui sont à la recherche de leur pain quotidien peuvent travailler. Les entreprises, elles, doivent s'adapter et réduire leur rythme de travail. A présent, c'est bel et bien le respect de la discipline qui doit être mis en avant. Tout le monde doit être conscient de la nécessité de se protéger et de suivre les recommandations maintes fois répétées. Chaque famille a peut-être, à un titre ou à un autre, été éprouvée par la perte d'un parent ou d'une connaissance. Et c'est donc en connaissance de cause que ses membres vont se prémunir. A présent, chacun doit prendre ses responsabilités. La coercition ne sera peut-être pas nécessaire.