Madagascar: Frontières de Madagascar - Vers un renforcement des contrôles sanitaires

Le Japon et l'OIM réaffirment leur soutien au Gouvernement malgache via le projet RefrAME.

272 277 USD du Gouvernement Japonais seront affectés à la mise en œuvre du projet RefrAME ou Recover from the Covid-19 Adverse Mobility-restrictions Induced Impact in Madagascar.

Limiter les effets négatifs induits par les restrictions de mobilité liées au contrôle du Covid-19, c'est l'objet du projet RefrAME, mis en œuvre grâce au financement du gouvernement Japonais à Madagascar. D'une durée de 12 mois à partir de ce mois d'avril, ce projet d'une valeur de 272 277 USD se concentrera sur le soutien et le renforcement des capacités opérationnelles des entités en charge de la gestion des frontières. Une mise en œuvre qui devrait se faire grâce à deux principales activités telles que «la mise à niveau, en équipements, matériels, et systèmes technologiques adaptés à la prévention, à la surveillance et au contrôle des maladies aux points d'entrées internationaux du territoire». Mais également par «le développement des compétences et expertises du personnel de premières lignes en charge de la gestion des frontières pour analyser et atténuer les risques de santé publique aux points d'entrées internationaux du territoire de manière intégrée et coordonnée».

Retombées. Le projet entendrait permettre une modernisation des pratiques de gestion des frontières ainsi que des capacités de veille et surveillance sanitaire aux frontières à Madagascar. Il conviendrait de noter que le projet en question est mis en œuvre par l'OIM ou Organisation Internationale de la Migration permettant la détection et la gestion des menaces de santé publique aux points d'entrée du pays. Ce, dans la mesure où ces points constituent la première ligne de défense contre d'éventuelles propagations desdites menaces, mais surtout parce que les transports et le commerce international font partie des piliers du développement économique du pays. Et la réouverture des frontières internationales constitue une nécessité pour le développement en question. Les activités du projet se concentreront ainsi auprès des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be ainsi qu'auprès du port de Toamasina.