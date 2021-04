Madagascar: Basket Africa League - La GNBC en attente de confirmation des deux renforts américains

L'identité de deux joueurs américains est attendue au cours de cette semaine. Ils renforceront l'ossature de l'équipe de la gendarmerie à Kigali.

Dans trois semaines la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) s'envolera pour Kigali, Rwanda pour participer à la saison régulière du Basket Afro League (BAL). Reportée à plusieurs reprises pour cause de Covid-19, la première édition de la compétition aura finalement lieu au Rwanda du 16 au 31 mai. Les 12 équipes qualifiées ont dû attendre plus d'un an pour pouvoir disputer la compétition. La GNBC représentante malgache qualifiée pour la compétition est en regroupement depuis le dimanche 11 avril à Betongolo. « Nous nous entraînons dans le strict respect des protocoles sanitaires.

Les lundi, mercredi et vendredi, les entraînements se déroulent au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona et les mardi et jeudi à Betongolo », nous a expliqué Lova Raharidera, coach de la GNBC. Cela fait près de neuf jours que les joueurs sont en pleine préparation de cette échéance continentale.

Renforts. Douze joueurs suivent cette préparation intensive dont deux renforts à savoir Arnold du COSPN et Anthony du SEBAM Boeny. Ces deux joueurs qui sont tous deux des internationaux ayant disputé les éliminatoires de l'Afrobasket. En plus de ces renforts, comme le stipule le règlement de la compétition, chaque équipe a droit à des renforts internationaux. Les dépenses des clubs, surtout les frais de déplacement et d'hébergement, seront assurés par la NBA. La NBA va équiper les clubs au niveau des maillots dont ceux de la GNBC ont été déjà présentés en 2020 et va aussi apporter un soutien financier pour qu'il y ait un minimum d'équivalence entre les 12 équipes participantes. Actuellement, le club est en tractation pour l'arrivée de deux renforts américains. « Nous sommes en plein deal.

L'autre joueur sur les deux en tractations ne remplissait pas les conditions », nous a confié le Col Ravoavy, secrétaire général de la GNBC. Les douze équipes ont été départagées en trois groupes. La GNBC évoluera aux côtés de Rivers Hoopers du Nigéria, l'US Monastir de Tunisie et les Patriots de Rwanda. Lors de la phase éliminatoire à Kigali en décembre 2019, la GNBC a perdu contre les Patriots du Rwanda par 94 à 88 après les prolongations. La GNBC qui connaît déjà le jeu des Patriots ont une revanche à prendre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront à la phase finale. Les matchs se dérouleront désormais tous à la Kigali Arena.