Madagascar: Député Fetra Rakotondrasoa - Pour l'apaisement

Le député élu à Miarinarivo, Fetra Rakotondrasoa, et non moins président de la Commission de la Communication, de l'Information et des Relations avec les Institutions, au sein de l'Assemblée nationale, s'est exprimé sur les affaires nationales.

Cet élu a ainsi souligné qu'il faudrait laisser de côté les provocations sur les radios et sur les réseaux sociaux. Il pense ainsi qu'il faudrait instaurer l'apaisement pour assainir la situation. En ce qui concerne les dispositions prises par le président de la République concernant le coronavirus, le député n'y voit pas d'inconvénients. Parmi ces dispositions, citons entre autres, le confinement total pour la région Analamanga le week-end, la fermeture des églises et des mosquées, et le maintien de la suspension des transports nationaux et régionaux.

Le président a également annoncé la lutte contre les marchés noirs où des médicaments circulent illégalement et qui sont d'une importance vitale actuellement pour la population. Des personnes mal intentionnées profitent ainsi de la situation pour se faire de l'argent malhonnêtement.