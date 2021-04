Madagascar: Bilan du coronavirus - Dix décès, près de six cents nouveaux cas

Le bilan du coronavirus s'alourdit. Madagascar répertorie dix nouveaux décès liés au coronavirus, le 18 avril.

Six morts sont enregistrés à Analamanga, un dans l'Atsinanana, un dans le Vakinankaratra, un dans l'Atsimo-Andrefana et un dans l'Ihorombe. Le nombre des personnes décédées des suites du coronavirus s'élève à cinq cent cinquante-deux depuis mars 2020, selon les chiffres officiels. Une cinquantaine de décès sont survenues en une semaine. Trois cent huit personnes se trouvent encore entre la vie et la mort, le 18 avril. « si le malade n'arrive à l'hôpital que lorsqu'il développe la forme grave de la maladie, sa chance de guérison s'amenuise », avertit un médecin.

Un malade de Covid-19 peut développer très rapidement la forme grave avec le variant sud-africain qui circule à Madagascar. À ce stade de la maladie, l'hospitalisation est impérative, le patient a besoin d'oxygène. Pourtant, trouver un lit où il y a de l'oxygène dans un hôpital ou dans un centre de traitement de Covid-19 (CTC-19), s'avère difficile, en ce moment. Les hôpitaux et les CTC sont saturés.

Ce problème de capacité d'accueil risque encore de se renforcer dans les prochains jours. Cinq cents nouveaux porteurs du virus de Covid-19 viennent s'ajouter aux milliers de malades sous traitement. Ils s'élèvent à six mille deux cent vingt-trois personnes, à la date du 18 avril. Ces nouveaux porteurs de virus se répartissent au niveau de dix-sept régions. Analamanga compte trois cent quatre vingt-seize nouveaux cas; Vakinankaratra en a quarante-trois ; Sofia en a trente-cinq ; Diana, vingt ; Bongolava, quatorze; Atsimo-Andrefana, Atsinanana, Anosy, treize chacune ; Matsiatra-Ambony compte douze nouveaux cas ; Menabe, dix ; Betsiboka, sept ; Androy, six ; Boeny et Analanjirofo, trois chacune; Itasy et Vatovavy Fitovinany, et un à Ihorombe. Le taux de positivité atteint 34%.