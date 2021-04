Ile Maurice: PNQ - La patiente dialysée décédée hier n'est pas morte du Covid-19

Avishna Jena, 38 ans, ne serait pas décédée du Covid-19 mais plutôt d'une maladie vasculaire cérébrale. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé au sujet de cette patiente dialysée et positive au Covid-19, qui a poussé son dernier souffle à l'hôpital Souillac dans la soirée d'hier, lundi 19 avril. Le Dr Kailesh Jagutpal répondait à la Private Notice Question de Xavier-Luc Duval, ce mardi 20 avril.

Le leader de l'opposition a confronté le ministre au fait que 10 patients dialysés sont morts en l'espace de trois semaines en quarantaine et qu'un autre se trouve actuellement dans un état critique. Le leader de l'opposition a aussi déposé un document au Parlement qui fait état d'une plainte de négligence médicale logée par la fille d'une patiente dialysée et qui remonte au 16 avril. Il a aussi cité un papier médical, publié dans The Lancet, qui classe Maurice parmi les derniers en matière de traitement de maladies rénales.

Malgré cela, le Dr Kailesh Jagutpal a maintenu qu'il n'avait rien à reprocher au personnel soignant chargé des patients dialysés en quarantaine et qu'il n'envisageait pas de mettre sur pied une enquête notamment sur deux patients qui sont décédés peu après leur séance de dialyse. Xavier Duval a même rappelé qu'Ivan Collendavelloo avait exprimé sa crainte quant aux patients qui décèderont de dialyse et non de Covid-19. Mais le ministre de la Santé, lui, s'est même réjoui du fait que les membres du personnel soignant ont fait un «travail fantastique» malgré les témoignages contradictoires recueillis par les patients-eux-mêmes et leurs proches. «Nous sommes très satisfaits. En ce qui concerne la plainte de négligence médicale, un comité indépendant se penchera dessus.»