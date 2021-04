Ile Maurice: Consultations pré-budgétaires - Des propositions pour transformer et mieux exploiter les potentiels du secteur

communiqué de presse

Des propositions pour transformer et mieux exploiter les potentiels du secteur de la Technologie de l'Information et de la Communication (TIC) afin de faire face à la crise économique engendrée par la COVID-19 ont fait l'objet de discussions entre le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, et les différents acteurs du secteur des TIC, aujourd'hui, lors des consultations pré-budgétaires en marge du budget 2021-2022.

Après la rencontre, le président de l'Outsourcing and Telecommunications Association of Mauritius (OTAM), M. Roshan Seetohul, a affirmé que pendant cette période de crise, le développement durable inclusif et à long terme demeure essentiel de même que d'exploiter de nouvelles opportunités pour relancer l'économie. Il faut également miser sur les atouts en notre faveur afin d'adopter une formule pour trouver les compétences, voire assurer une croissance soutenue et appréciable, a-t-il ajouté.

Les thèmes évoqués ont porté sur : l'établissement d'un véritable plan d'action afin de gagner en compétitivité, accroître la visibilité sur le marché mondial, être la plate-forme d'excellence, positionner Maurice comme un leader régional, étendre l'accès à l'éducation en ligne et le work from home, et également comprendre et examiner les nouveaux enjeux du secteur.