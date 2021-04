Maroc: Botola Pro D1 - Les rencontres dominicales sanctionnées par des marques de parité

Le Youssoufia de Berrechid (CAYB) a arraché dimanche un nul précieux face à l'AS FAR (1-1), au stade municipal de Berrechid, pour le compte de la 12è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Dans une rencontre à rebondissements, qui a été interrompue pendant 25 minutes environ à cause du brouillard, les visiteurs sont parvenus, en deuxième période, à ouvrir le score grâce à un but d'Abdelilah Amimi (90è+12).

Les Militaires ont eu l'occasion de sceller définitivement le sort de la rencontre en leur faveur, mais Jalal Daoudi a échoué à transformer un penalty dans les derniers souffles du match. Tout juste après, Karim Hachimi a réussi à remettre les pendules à l'heure, suite à une erreur monumentale du gardien de but de l'AS FAR, Ayoub Lakred. Suite à ce nul, les Militaires sont 3es, alors que le CAYB demeure à la 11è position ex aequo avec le FUS de Rabat et le Moghreb de Fès avec 14 unités. Dans l'autre match disputé dimanche au stade El Abdi d'El Jadida , le Difaâ d'ElJadida (DHJ) et l'Ittihad de Tanger (IRT) ont fait match nul (0-0). Au terme de cette rencontre, le DHJse hisse à la 14è place avec 11 unités, tandis que l'IRT partage la 5è position avec le Mouloudia d'Oujda et le Hassania Agadir (17 pts).

La troisième rencontre dominicale entre le Moghreb de Fès (MAS) et le Chabab de Mohammédia (SCCM) qui a eu lieu au stade Hassan II de Fès,s'est soldée sur le score d'un partout. Les Fassis ont ouvert le score parle biais d'Abdoulaye Diarra (24è) avant qu'Ismail Moutaraji n'égalise pour le SCCM à la 36è minute. Les hommes de Miguel Gamondi occupent actuellement la 12è position avec 14 points, ex aequo avec le FUS de Rabat et leYoussoufia de Berrechid. Le Chabab partage la 8è position avec la Renaissance de Berkane (15 pts). Pour rappel, le bal de la 12ème journée a été ouvert jeudi parla rencontre qui avait opposé au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca le WAC au MCO, sanctionnée par une marque de parité, un partout.

Les visiteurs ont surpris leur hôte dès la 13ème minute parle biais d'Ismail Khafi qui a ouvert le score sur penalty, avant qu'Ayoub El Kaabi n'égalise à la 80ème minute pour les siens. Suite à ce nul, le WAC reste leader avec un total de 26 points, alors que le MCO est cinquième avec 17 points. Le Raja de Casablanca s'est imposé (3-2)face au MAT, tandis que le HUSA s'est incliné à domicile (1-2) face à la RSB. Au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, le Raja s'est imposé grâce à Soufiane Rahimi (45è+2) et du doublé de Ben Malango (50è, 90è), tandis que Mohamed Kamal (34è, s.p) et Anass Lamrabat (74è) ont inscrit les buts du MAT. Grâce à cette victoire, leRCA,sous la conduite de son nouvel entraîneur, le Tunisien Lassad Chabi,se rapproche un peu plus du leader, le Wydad, et occupe la 2è place du classement avec 22 unités, alors que son adversaire du jour stagne à la 13è place (12 points).

Dans l'autre match de la soirée, le HUSA a concédé surson fief, le Grand Stade d'Agadir, une défaite face à la RSB, sur le score de 1 but à 2. Les réalisations des Berkanis ont été l'œuvre de Djibril Cheick Ouattara (1ère minute) et Brahim El Bahraoui (90e+2). Réduits à dix dès la quatrième minute après l'expulsion de Soufiane Bouftini, les Gadiris ont inscrit leur unique but par le biais de Youssef El Fahli (23è). A la faveur de cette victoire, la Renaissance de Berkane occupe la 9è place avec 15 points et un match en moins contre le Wydad, alors que le Hassania d'Agadir est 6ème avec 17 points.

Benhalib refait parler de lui Première mesure disciplinaire prise parle nouvel entraîneur du Raja, Lassad Chabi. Celui-ci a décidé d'écarter Mahmoud Benhalib de l'équipe première car ce dernier a prétexté d'une blessure pour ne pas faire le déplacement avec le groupe dépêché en Tanzanie pour disputer ce mercredi le match de la 5ème journée de la Coupe de la Confédération contre Namungo. Au lieu de se rendre avec la délégation partie, dimanche, en Tanzanie à bord d'un vol spécial, Mahmoud Benhalib a rejoint les joueurs restés à Casablanca pour préparer le prochain match du championnat. Une attitude qui n'a pas plu du tout au coach tunisien qui a sommé Mahmoud Benhalib de rejoindre l'équipe espoir des Verts