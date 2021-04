Togo: « Portfolios » étale les opportunités d'affaires et de partenariat avec la Turquie aux opérateurs économiques togolais

Depuis toujours, ils sont inscrits dans la dynamique du développement du Togo et depuis son lancement, dans celle des axes 1 et 2 du PND (Plan National de Développement). Eux, ce sont de jeunes entrepreneurs togolais qui ont porté sur les fonts baptismaux depuis 2019, la société Portfolios Sarl.

De retour de la Turquie où ils avaient pris part à la Foire d'Ankara (24 et 25 Avril 2021), cette structure dirigée par Aleph Lawson, et la vingtaine d'hommes et femmes d'affaires et opérateurs économiques, ont jugé utile de partager avec leurs pairs, les différentes opportunités d'affaires et de partenariats qui s'offrent à eux. Ce fut au cours d'une rencontre qui a eu pour cadre ce jour la salle de conférence du CCIT à Lomé.

Il a justifié le choix du modèle turc comme source d'inspiration, pour un apport au PND togolais par le fait qu'aujourd'hui, la Turquie est l'un des principaux fabricants dans les secteurs tels que le textile, la construction, l'agroalimentaire, l'automobile, les meubles, les mines, les machines et les intrants agricoles ». S'il poursuit en expliquant la démarche par une volonté de « s'adosser aux Turcs » qui ont réussi leur développement, pour développer aussi le Togo, à travers des partenariats gagnant-gagnants, il s'est surtout réjoui de ce que le périple turc a permis de s'accorder avec les opérateurs économiques turcs pour « investir dans ces secteurs » précités au Togo.

Deux autres acquis clés de ce déplacement, c'est la mise sur pied avec les industries et partenaires turcs de l'organisation bilatérale « Bosphorus Trade Center » qui aura à charge d' « améliorer, dit-on, les relations commerciales et économiques » entre les deux pays et « d'attirer les investisseurs sur les projets d'envergure, d'ouvrir de nouveaux réseaux pour favoriser des progrès économiques, de nouer des partenariats techniques et financiers ». Ensuite, l'organisation à venir des forums économiques et commerciaux entre l'Afrique et la Turquie, dont celui de Juillet en Côte d'Ivoire et de la fin d'année à Lomé au Togo.

Sans aller trop vite en besogne, on peut déduire que par cette débauche d'énergie, Portfolios est bien en voie de faire une importante contribution à la « mise en place d'un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région » et « développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industries extractives », inscrits aux axes 1 et 2 du PND.