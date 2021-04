Sénégal: VITE DIT Doses multiples

Ce n'est pas vraiment la nouvelle qui était attendue. Pour faire face aux incertitudes liées aux mutations du coronavirus, les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech auront «probablement» besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an. Puis, sans doute, d'une piqûre de rappel pour être correctement protégées chaque année. Alors que le vaccin AstraZeneca suscite méfiance et interrogations et que celui de Johnson & Johnson a été suspendu aux États-Unis pour les mêmes raisons, on ne sait plus vraiment à quelle solution se fier.

Satané virus qui se joue des certitudes scientifiques avec ses multiples mutations. Il change de couronne et de nationalité à sa guise et remet en cause les vérités d'hier. L'Amazonien s'attaque aux plus jeunes. Le Breton est indétectable par les tests disponibles. Le Sud-africain s'amuse avec les laboratoires. Le Britannique se dissémine comme un gaz toxique. Et l'industrie pharmaceutique gonfle ses comptes bancaires. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.