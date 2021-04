Cote d'Ivoire: 2e Édition de Dubaï Business Awards - Trois Ivoiriens distingués dans leurs domaines d'activité respectifs

La deuxième Edition de Dubaï Business Awards (DBA) s'est tenue le vendredi 9 avril dernier, au Crown Plazza Hôtel Deira de Dubaï.

Lors de ce rendez-vous, trois opérateurs économiques ivoiriens ont été distingués. Il s'agit de Ouattara Lacinan AL Hassan, président fondateur des réceptifs hôteliers "Le Wharf Hôtel " et " International Hôtel" de Grand-Bassam, désigné « Meilleur promoteur économique » de Côte d'Ivoire, Michelle Piardon Bah, présidente-fondatrice de l'Ong REFA pour le Prix de «Meilleure actrice pour la promotion de l'Entrepreneuriat féminin» et Corinne Baguinoff Kadra, directrice générale de X-Clusiv'Media pour le Prix de «Meilleur média d'information culturelle».

De retour au pays, ils ont présenté le 18 avril à Grand-Bassam, au Wharf Hôtel, leur prix à leurs partenaires. A cette occasion, les trois lauréats Ivoiriens ont tenu à dire un grand merci au président de la République Alassane Ouattara pour sa clairvoyance politique et ses actions en faveur de l'amélioration de l'environnement économique en Côte d'Ivoire. Et de conclure que ces prix à eux décernés sont le fruit de la persévérance et le couronnement d'une longue période de travail réalisé avec acharnement.

La 2e Edition de Dubaï Business Awards a enregistré la présence de plusieurs éminentes personnalités, telles que l'ex-footballeur international Ivoirien Didier Drogba, le milliardaire camerounais Igor Djoukwe, Etienne Tshisekedi, frère aîné du président de la RDC, ainsi qu'une trentaine de chefs d'entreprise, d'hommes d'affaires et cadres de l'administration publique et privée venus de différents pays d'Afrique et des autres continents.

Ce grand événement organisé par Henri N'Takpé s'est décliné autour de trois grands axes, à savoir un forum d'échanges, un dîner-gala de distinction et la visite touristique et commerciale. Une douzaine d'Ivoiriens étaient nominés dans différents domaines d'activité, notamment la communication, la construction, l'immobilier, le tourisme et le commerce.