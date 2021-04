Sénégal: Controle de Dakar aux élections locales - Le diagnostic de Mamadou Sy Albert

Une vive tension autour du report des élections locales caractérise la scène politique ces derniers jours. Certains se plaignent de cette nouvelle décision de l'Etat de repousser ces locales à début 2022, tandis que d'autres sont simplement en phase avec ce report. Du côté de la majorité présidentielle comme de l'opposition, c'est le branle-bas de combat et l'une des batailles qui attirent toutes les attentions est celle de la ville de Dakar. Raison suffisante pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert de poser un regard lucide sur le jeu de l'opposition comme celui du pouvoir en faisant savoir que dans ce cas de figure :« il est nécessaire, des deux côtés, de trouver un consensus autour d'un leader apte à prendre en compte les besoins primordiaux au niveau local des administrés».

L'avis de l'analyste politique Mamadou Sy Albert sur cette question, interpellé par le site Dakaractu, a été de rappeler que « l'important pour ce qui concerne Dakar, c'est que les deux camps (opposition comme pouvoir) parviennent à répondre favorablement à l'offre politique communale qu'attendent les administrés ». La reconquête de la ville de Dakar par l'opposition sera un des principaux enjeux qui caractériseront ces élections locales. En effet, Khalifa Sall qui était le maire de la ville est toujours en ordre de bataille pour retrouver la confiance que les Dakarois lui témoignaient (même s'il semble miser sur Barthélémy Dias), selon l'analyste politique. Dans la même mouvance, poursuit Mamadou Sy Albert, Barthélémy Dias ayant de l'expérience avec ses deux (2) mandats de maire, et étant un proche de Khalifa Sall, il peut bien être le dauphin de l'exmaire de Dakar.

Mamadou Sy Albert a par ailleurs souligné que « le département de Dakar n'est plus un enjeu pour Khalifa Sall. Car il a pris de l'âge, et avec son ambition nationale, miser sur quelqu'un comme Barthélémy Dias ne serait que légitime ». Mais pour ce qui est du côté de l'Alliance pour la République (APR), ce parti contrôle Pikine et Guédiawaye. Par contre, au niveau de la ville de Dakar, la suprématie est loin d'être une réalité, si l'on se fie aux propos de l'analyste politique. « Il y a un conflit de leadership entre certains responsables politiques du parti au pouvoir. Ce problème de leadership au niveau de Dakar pour la majorité « même si le Bennoo est bien en marche », reste un réel problème pour s'imposer dans la capitale. Une situation qui risquerait d'éclater lors du choix des têtes de liste, a fait savoir Mamadou Sy Albert.

L'opposition, pour sa part également, n'a pas de leader régional et c'est un réel problème de mettre en avant un leader capable de diriger le département de Dakar, de Pikine, de Thiès, etc. « Elle n'a pas en réalité de chefs départementaux, a-t-il évoqué. Khalifa Sall est cependant l'exception par rapport à l'opposition car, ayant l'expérience départementale. Cependant, selon Mamadou Sy Albert, Barthélémy Dias serait le mieux gradé en matière d'expérience dans la gestion communale. Cette ambition de réaliser l'unité autour des différentes synergies de l'opposition est aujourd'hui, un des facteurs qui vont aider l'opposition à trouver le leader qu'il faut. Tout compte fait, pour Mamadou Sy Albert, ce qui importe en fin de compte, que ce soit du côté de l'opposition comme celui du pouvoir, « c'est de bien prendre en compte le pouvoir local ». « Nos hommes politiques ont l'habitude de connaitre la marche de leurs partis politiques, de l'Etat etc..., mais la gestion des affaires au niveau local reste leur point faible alors qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus regardants par rapport au budget, aux dépenses etc... C'est pourquoi, il est nécessaire, des deux côtés, de trouver un consensus autour d'un leader apte à prendre en compte les besoins primordiaux au niveau local des administrés », a martelé Mamadou Sy Albert.