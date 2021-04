Sénégal: Tenue des locales en décembre et politiques d'emploi des jeunes - «Avenir Senegaal bi nu begg» rectifie Macky

Réuni à son siège, le samedi 17 avril 2021, sous la présidence de Dr Cheikh Tidiane Dièye, Coordonnateur national, la plateforme "Avenir Senegaal Bi Nu Begg, dans son analyse de la situation politique nationale, a engagé la « responsabilité directe du Président Macky Sall » dans les troubles qui ont profondément ébranlé le pays et qui sont nés du «complot» fomenté contre le député et opposant Ousmane Sonko, avant de réaffirmer son attachement à l'organisation des élections locales en décembre 2021, comme exigé par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D).

En ce qui concerne le calendrier électoral et le processus menant vers les élections locales, le Secrétariat a réaffirmé son « attachement aux exigences formulées par le M2D pour l'organisation de ces élections en 2021. Un calcul a été réalisé par le secrétariat politique afin de démontrer que les élections locales peuvent bien se tenir avant la fin de l'année 2021 car toutes les étapes du calendrier électoral et le processus menant vers les élections peuvent « se faire sur une durée de sept(7) mois et 25 jours ».

Parlant du projet pour l'emploi des jeunes annoncé par le Chef de l'Etat lors de son discours à la nation le 03 avril 2021, la plateforme "Avenir Senegaal Bi Nu Begg" a souligné que les orientations déclinées pour l'emploi des jeunes sont « bâties sur des hypothèses fausses ». Et à en croire le Secrétariat politique national de la plateforme « tout porte à croire que les financements annoncés par le gouvernement, énième promesse faite à la jeunesse par le Président Macky Sall, seront encore sans lendemain », et que « les orientations déclinées sont bâties sur des hypothèses fausses sur les véritables besoins et aspirations des jeunes ». Par ailleurs, soutient "Avenir Senegaal Bi Nu Begg, « les mécanismes qui produisent et entretiennent la mal gouvernance, la corruption et le clientélisme politique qui, jusqu'ici, ont plombé tous les fonds destinés à la jeunesse et à l'emploi, sont encore bien en place, fermement tenus par des politiciens du parti au pouvoir ».

Dans la même mouvance, le Secrétariat n'a regretté que les programmes de financement antérieurs « ne soient pas audités et évalués pour comprendre les causes profondes de leurs échecs répétitifs », afin de les corriger.

Par la même occasion, la plateforme "Avenir Senegaal Bi Nu Begg a aussi condamné les propos tenus par plusieurs ministres dont ceux de l'Intérieur, des Affaires Etrangères et de la Justice qui, gagnés par la peur et dépassés par la résistance inédite et inattendue du peuple, notamment les jeunes, ont tenté de faire croire que « des forces obscures, des terroristes ou des rebelles » seraient rentrés sur le territoire sénégalais afin de déstabiliser le pays. Des propos jugés « irresponsables, dangereux et dégradants » pour l'image du Sénégal et qui ont été démentis par « de hautes autorités de l'armée, de la police et de la gendarmerie », à l'occasion de la fête de l'indépendance du 04 avril 2021.

En effet, le Secrétariat n'a pas manqué de féliciter « la naissance et la consolidation d'une consciente politique et citoyenne forte, chez les jeunes qui savent se mobiliser, lorsqu'il s'agit de défendre la démocratie et préserver l'intérêt général ». Il a aussi félicité les partis de l'opposition, les mouvements citoyens et associations de la société civile, qui ont su, en temps opportun, organiser les résistances du peuple sénégalais en mettant en place le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D).