Algérie: L'institution du 27 mai comme Journée nationale des SMA vient "renforcer" la place de l'organisation

Alger — L'institution par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du 27 mai (date d'exécution du chahid Mohamed Bouras) comme Journée nationale des scouts musulmans vient "renforcer" la place de l'organisation scoute et "mettre en valeur" son rôle dans l'éducation des jeunes, a estimé lundi le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui.

L'institution de la Journée nationale des scouts musulmans "vient renforcer la place des scouts musulmans, mettre en valeur le rôle de l'école du chahid Mohamed Bouras dans l'éducation des jeunes et encourager cette organisation scoute", a précisé M. Hamzaoui dans une déclaration à l'APS.

L'institution de cette journée nationale permettra aux SMA de s'ériger en "organisation pionnière qui poursuivra ses efforts au service de la patrie et de la société", a souligné le commandant général de l'organisation scoute.

Evoquant les missions des SMA, M. Hamzaoui a indiqué que l'organisation scoute s'employait, antre autres, à développer les capacités spirituelles, intellectuelles et sociales des jeunes et à leur inculquer les valeurs nationales et les principes de dialogue pour en faire des "citoyens responsables".

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a approuvé l'institution du 27 mai comme Journée nationale des scouts musulmans "en vue d'immortaliser les épopées, préserver la mémoire nationale et renforcer la solidarité nationale". Une décision qui "traduit la volonté de l'Etat de développer le mouvement éducatif de volontariat qui inculque l'esprit de générosité et de leadership".

Né le 26 février 1908 à Miliana, le chahid Mohamed Bouras est le fondateur des Scouts musulmans algériens (SMA). Il a été exécuté par les forces d'occupation françaises le 27 mai 1941 à Hussein Dey (Alger).

Mohamed Bouras a fondé le premier groupe scout "El Fallah" en 1935 et la Fédération des scouts musulmans algériens en 1939 et a consacré sa vie à la formation des jeunes algériens et à la diffusion des valeurs de lutte, de rigueur et de discipline dans les rangs des SMA.