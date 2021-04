Algérie: Une société française a posé des câbles télécoms au Sahara occidental occupé

Londres — La société française Alcatel Submarine Networks SpA, détenue en partie par Nokia, a posé des câbles télécoms au Sahara Occidental occupé, a indiqué Western Sahara Resource Watch (WSRW), l'observatoire chargé du suivi de l'exploitation des ressources naturelles dans ce territoire non autonome.

"Deux navires ont achevé une mission de pose de câbles sous-marins de télécommunications au large de Dakhla, au Sahara occidental occupé", a affirmé sur son site internet WRSW.

L'observatoire précise que, "les deux navires sont les Peter Faber (IMO 8027781) et Ile de Bréhat (IMO 9247053), tous deux détenus et exploités par la société française Alcatel Submarine Networks SpA, qui appartient en partie au géant finlandais des télécommunications Nokia".

La même source révèle que "les navires ont commencé leurs travaux vers le 11 mars et ont suivi exactement la même trajectoire que celle de l'étude préparatoire du fond marin en décembre 2019 par la société d'études sismiques néerlandaise Fugro".

Le 24 décembre 2019, ce navire de prospection sismique est apparu au large de la ville sahraouie occupée de Dakhla. Dans un lettre adressée à WSRW le 30 décembre de la même année, ledit navire avait confirmé avoir effectué une opération dans les eaux du Sahara occidental.

La société avait déclaré que le but de l'opération était "de fournir des services de vérification pour un projet de câble de télécommunication qui comprend plusieurs territoires et juridictions".

WSRW explique que, selon un avis envoyé aux pêcheurs locaux de Dakhla, "les travaux ont été commandés par Maroc Telecom et consistaient en 67 miles de câble". "Nous demandons à tous les pêcheurs d'éviter la zone des travaux et de maintenir une distance de sécurité", lit-on dans l'avis.

L'observatoire chargé du suivi de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental précise, en outre, que le câble en question "est une branche reliant Dakhla à un câble sous-marin plus important longeant la côte du Sahara occidental plus au large".

Il rappelle qu'en date du 14 avril 2021 "une lettre a été envoyée par l'association française APSO, le Comité finlandais pour la paix et Western Sahara Resource Watch (WSRW) à Alcatel, avec copie à Nokia" et que "la RASD a écrit une lettre de protestation à Alcatel en mars".

L'Observatoire a révélé les propriétaires des deux navires concernés par cette opération au large de la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental.

WSRW précise que "le Peter Faber est détenu et exploité par Cable Maintenance Offshore Ltd, une filiale malaisienne de la société française Alcatel Submarine Networks SpA. Quant au deuxième navire, l'Ile de Brehat, il "est détenu et exploité par la société française ASN Marine SASU, également filiale du même Alcatel Submarine Networks SpA".

"Les deux navires sont assurés par GARD AS de Norvège et ont Louis Dreyfus Armateurs SAS de France comme directeur technique. Cette société a été contactée le 14 avril 2021 par WSRW, APSO et le Comité finlandais pour la paix", conclut l'observatoire chargé du suivi de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental.