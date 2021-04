Sénégal: Tennis de table-premier sénégalais qualifié aux JO 2021 - Ibrahima Diaw vise la médaille olympique à Tokyo

«Premier sénégalais à qualifier le tennis de table aux Jeux olympiques, Ibrahima Diaw, le nouveau porte-drapeau sénégalais est désormais tourné vers la médaille olympique avec la forte ambition de l'offrir au Sénégal. Au-delà de cet objectif majeur, le pongiste international et ambassadeur par la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF) aux JOJ 2026 à Dakar, a également profité de son point de presse organisé hier, lundi 19 avril, pour décliner son ambition d'apporter son expertise et de participer à une meilleure promotion de la discipline au Sénégal ».

Il est le porte-drapeau du tennis de table aux prochains Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo (Japon). Il s'agit d'brahima Diaw, premier pongiste sénégalais à décrocher la qualification à ce rendez-vous mondial. L'ancien champion d'Europe junior ne se limite pas à une simple participation mais avec la ferme ambition de monter sur le podium olympique. «On ne va pas aux jeux Olympiques sans viser une médaille. Mes objectifs à Tokyo, c'est une médaille. C'est vrai que les Asiatiques surtout les Chinois sont ultra favoris pour cette compétition. Je n'ai pas seulement battu le numéro 1 du Nigeria, j'ai aussi battu plusieurs membres de l'équipe nationale du Japon, de Corée, d'Allemagne, plusieurs membres de l'équipe de France. Ce sont des joueurs qui ont un palmarès énorme. Le potentiel est là. Mais c'est une compétition qui a beaucoup de pression. Donc sur un match, tout peut se jouer. Donc l'objectif pour moi, est d'avoir toutes les chances de mon côté et de viser une médaille olympique». Pour y arriver, le natif de Paris s'est mis déjà dans le bain. Puisqu'il in avoir déjà débuté sa préparation depuis qu'il a rejoint le Sénégal en avril 2019. Il s'entraine actuellement au centre olympique de Danemark et a effectué des stages avec les équipes de Suède et du Danemark. Mais aussi une bourse lui a été octroyée par le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) pour ses déplacements.

"APPORTER MON EXPERTISE TECHNIQUE A LA DISCIPLINE "

Mais au-delà de cet objectif majeur, le nouveau porte-drapeau du tennis a profité de la conférence de presse qu'il a tenu ce lundi 19 avril, pour décliner son ambition de mieux vulgariser la discipline du tennis de table au Sénégal et voire même dans le continent africain. Désigné comme ambassadeur par la Fédération Internationale de Tennis de Table (ITTF), Ibrahima Diaw compte également sur les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2022 au Sénégal et reportés en 2026 en raison de la Covid19, pour promouvoir davantage la discipline au Sénégal. «Je suis venu ici plusieurs fois avec ma fédération et il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour le tennis sénégalais mais malheureusement qui ne sont pas assez mises en valeur. J'apporte donc mon expertise purement technique. J'apporte aussi l'éducation que j'ai eue à travers le tennis de table en Europe. Je lègue cela à ma fédération pour développer le tennis de table en masse», déclare le pongiste de 28 ans avant d'ajouter : «J'apporte aussi mon aide équipementier. J'ai un sponsor qui m'aide et j'aide ma fédération avec des équipements de qualité pour qu'ils puissent s'entrainer dans de très bonnes conditions. Cette structure va aider à faire développer ce sport chez jeunes et dans les écoles».