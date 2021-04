Cameroun: Cinéma/théâtre - Grégoire Belibi tire sa révérence

Le comédien émérite et acteur de théâtre s'est éteint le 17 avril dernier à 59 ans à Yaoundé, des suites de maladie.

« Monument ». « Bête de scène ». « Acteur hors pair » ... Les éloges fusaient sur la Toile le week-end dernier à l'occasion de la disparition de Grégoire Belibi. Le comédien émérite et acteur de théâtre a tiré sa révérence au matin du 17 avril dernier, des suites d'une infection pulmonaire. Il faisait partie de la première cuvée du Théâtre national du Cameroun qu'il avait rejoint en 1982, alors qu'il n'avait que 21 ans, faisant ainsi de lui l'un des plus grands sociétaires de l'Ensemble national. Amis, compagnons des planches et frères d'armes, cinéphiles et hommes de média se sont saisis de la Toile pour saluer la mémoire de l'un des doyens de la scène. « Papa Belibi était toujours joyeux. Il était toujours disponible pour tous ceux qui le sollicitaient, surtout les jeunes », s'est lamentée l'actrice et productrice, Lamine Kigno qui avait donné la réplique à « Gregorio » dans la série « What's up ».

« Du Revenant », à « Mon Ayong » en passant par « Ntaphil » pour ne parler que du cinéma, j'ai eu du plaisir à travailler avec ce comédien au grand talent », a déclaré l'actrice Blanche Bilongo. Impossible de parler de cette étoile de la culture camerounaise sans penser à sa compagne de scène Miriam Mengue, celle qui a été son épouse dans plusieurs films et pièces de théâtre. D'ailleurs, elle ne se remet toujours pas du décès de son « mari de longue date ». « On se voyait régulièrement, même hors de la scène car nous habitions dans des quartiers voisins. En allant au champ jeudi dernier, j'ai fait une escale chez lui. Il était mal en point et avait de la peine à me répondre. Son regard était perdu, comme s'il avait un malaise. Il n'arrivait même pas à bien articuler les mots, mais tenant quand même à me faire part de son état. Je ne savais pas que c'était notre dernier échange », a confié l'actrice.

En 40 ans de carrière artistique, « Greg », a joué dans plusieurs productions audiovisuelles camerounaises comme « Silence on joue » de Blandine Foumane ; « Le revenant » et « Ntaphil » de Yolande Ekoumou Samba ; « Ex silence » de Parfait Zambo ; « Le procès » et « L'orphelin » diffusées dans les années 90 sur la télévision nationale et plus récemment, on l'a vu dans les productions de l'humoriste Moustik le Karismatik et dans « Femmes autoritaires » de Zakougla. Côté 7e art, la filmographie du « bad boy » préféré du cinéma camerounais est aussi longue que sa carrière, même si elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Il a été à l'affiche de nombreux films comme « L'arme du crime » de Francis Téné-K ; « Ils ont mangé mon fils » d'Alphonse Béni ; « Mon Ayong » de Blaise Nnomo Zanga ; « Vacanciers de la rue » et « Enig Mot » de Christian Aliguena. En ce qui concerne le théâtre, impossible d'oublier da performance dans « Trois prétendants un mari » du regretté Guillame Oyono Mbia, mise en scène par Jacobin Yarro en 1983. Grégoire Belibi a aussi fait des apparitions dans quelques vidéoclips notamment « Mot'a Kodi » de Jacky Biho. Il s'est éteint laissant de nombreux fans en émoi et des films en post-production.