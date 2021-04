Sénégal: Ramadan et travail - Entre transition et baisse des chiffres d'affaire

L'une des réalités du mois béni de Ramadan au Sénégal, contrairement aux enseignements et leçons de ce 5e pilier de l'Islam, c'est qu'il se caractérise par une sorte de «fainéantise», de réaménagement d'emploi du temps etc. chez nombre de travailleurs. Une réduction du temps de travail en ce mois de Ramadan qui pour conséquences, entre autres, la diminution des revenus chez les entrepreneurs. Ceci est dû aux changements d'habitude des Sénégalais qui, en cette période, nonobstant la baisse des chiffres d'affaire, «se fraient» des arrêts temporels des activités.

Le mois de Ramadan au Sénégal est une période de transition dans beaucoup de secteurs d'activités. Dans certains domaines, le changement induit par la réduction des horaires de travail réduit le chiffre d'affaire. Même si par contre dans les secteurs où les produits sont très convoités en cette période de recueillement spirituel, les revenus restent constants. Ces changements sont dus au réaménagement des plannings de travail, dans le seul but de s'adapter aux multiples habitudes des Sénégalais en ce mois béni. «Nous travaillons dans le domaine de l'informatique, de l'infographie et de la communication.

Durant le mois de Ramadan, nous essayons de nous adapter. Nous avons réduit nos heures de travail. Au lieu de démarrer à 8h, nous ouvrons entre 11h et midi parce que le travail ne marche pas bien le matin, en période de Ramadan. Nous descendons tôt pour permettre aux personnels de rentrer chez eux à temps pour rompre le jeûne», explique Mouhamadou Moustapha Gueye, gérant d'un multiservices basé à Pikine. Les femmes qui travaillent avec ce jeune entrepreneur préfèrent être libérées des heures avant la rupture pour avoir le temps de préparer leurs repas. Ceci, au grand regret du patron. «Nous avons des femmes qui travaillent avec nous. Il y en a qui sont mariées. Nous sommes obligés de les libérer au plus tard à 17h parce qu'elles doivent préparer les «ndogou» de leurs époux. Il arrive même que je les remplace à leur poste pour ne pas être obligé de fermer très tôt. C'est le genre de situation qui n'arrive qu'en période de Ramadan», martèle Moustapha. Ce réaménagement horaire n'est pas sans impact sur le rendement de l'entreprise. Au contraire !

Selon lui, le chiffre d'affaire de son multiservices connait une baisse depuis le début du mois de Ramadan. «Ce qui nous permet de garder le cap actuellement, ce sont les conférences que nous organisons en cette période et la confection de carte d'invitation et de contacts». Dans le secteur de la vente de «café Touba», les activités sont temporairement suspendues. Les vendeurs préfèrent faire une pause ou chercher ailleurs un moyen de subvenir à leurs besoins pour compenser les manquements occasionnés par la distribution gratuite de «ndogou» dans les rues. «Actuellement, je marque une pause dans la vente de café parce que je n'arrive plus à écouler mon produit normalement. C'est très difficile. Le matin, personne ne s'arrête devant ma place pour acheter. Et, le soir, c'est encore plus catastrophique, avec la distribution gratuite de café dans les rues», déplore Bamba, un vendeur de café Touba, une boisson chaude très prisée des Sénégalais surtout des talibés mourides.

Selon Bamba «Café», comme on l'appelle affectueusement, en référence à son activité, la majeure partie des vendeurs de café préfèrent rentrer dans leurs villages ou chercher un autre métier pour combler les pertes occasionnées par les habitudes du mois béni. «Certains (vendeurs de «café Touba») se transforment en maçons et d'autres en vendeurs de dattes. Je travaille actuellement dans une boulangerie non loin de mon lieu de travail habituelle, en attendant la fin du Ramadan», explique-t-il. Du coté de Dior Ndiaye, une vendeuse de poisson, son planning reste le même toute l'année. Ses activités n'ont pas été réduites, le poisson étant un produit très prisé par les fidèles musulmans. Elle continue à écouler sa marchandise sans le moindre problème. «Ma technique de travail n'a pas changé. Je suis dans le secteur de la poissonnerie et je ne travaille que le matin, de 4h à 11h. Les après-midi, je les passe chez moi. Je gère mes livraisons sans aucun problème et mon chiffre d'affaire reste constant. Deux jours avant le début du Ramadan, j'ai eu beaucoup de commandes. Je ne me plains vraiment pas», affirme Dior Ndiaye.

DR ISMAÏLA SANGHARE, ECONOMISTE, SPECIALISTE EN POLITIQUE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT : «Si durant le Ramadan, les agents économiques consacrent moins de temps à l'activité économique, ... la production va baisser»

Pour le docteur Ismaïla Sangharé, économiste, spécialiste en Politique économique et Développement, le travail est un des facteurs dynamiques de l'économie. «Lorsqu'on parle d'activité économique, on met un accent particulier sur le travail et le temps consacré au travail. Une baisse du temps de travail aura pour conséquence une baisse de l'activité, qu'elle soit de production ou de consommation. Si durant le mois de Ramadan les agents économiques consacrent moins de temps à l'activité économique, ça veut dire que la production va baisser. Cette chute est non seulement liée à la réduction du temps de travail mais aussi au social. Partout, on organise des «ndogou» gratuitement. C'est ce qui fait que le petit commerce peut ne pas se développer de façon très conséquente en période de Ramadan. C'est pourquoi, beaucoup préfèrent cesser leurs activités pendant cette période», analyse M. Sangharé. Selon lui, la baisse du chiffre d'affaire n'est pas valable pour tous les secteurs. «Généralement, les vendeurs de produits qui sont très convoités en période de Ramadan verront leurs chiffres d'affaire à la hausse. Par contre, pour des activités comme la restauration, le loisir, le transport, avec la réduction de mobilité, le chiffre d'affaire baisse généralement en période de Ramadan»