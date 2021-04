Algérie: Droits voisins - l'ONDA a versé plus de 50 millions DA

Alger — L'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) a versé plus 50 millions de dinars au titre des répartitions des droits voisins pour l'exercice de l'année 2019, a indiqué un responsable de l'office.

Cette opération de versement des droits de reproduction (phonogramme et vidéogrammes) a concerné plus de 6300 bénéficiaires parmi eux 5756 artistes interprètes en plus des producteurs de phonogrammes, précise-t-on.

Les rémunérations versées périodiquement aux auteurs et ayants droits, proviennent essentiellement des redevances versées par les utilisateurs et exploitants publics de ces œuvres protégées et déclarées auprès de l'Onda.

L'office compte près de 23.000 artistes et auteurs membres.