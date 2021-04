Algérie: Tebboune - Former les enseignants spécialisés dans l'éducation des sourds-muets

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a insisté, dimanche, sur la l'importance de la création d'une école nationale pour la formation des enseignants spécialisés dans l'éducation des sourds-muets, qui sera opérationnelle pour la rentrée.

Selon un communiqué de la présidence de la République au terme de la réunion périodique du Conseil des ministres, le président de la République s'est exprimé au terme de l'exposé du ministre de l'Education nationale sur la création d'une école nationale pour la formation des enseignants spécialisés dans l'apprentissage des sourds-muets.

Le Président Tebboune a également insisté, poursuit la même source, sur "la nécessité de prendre en charge toutes les franges de la société, notamment les personnes aux besoins spécifiques afin de garantir une éducation et un apprentissage adaptés à travers l'ensemble des wilayas des pays".

Pour ce faire, M. Tebboune a chargé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de "créer un établissement hospitalier pour la prise en charge des malentendants et des sourds, en focalisant sur le développement des opérations de l'implantation cochléaire, et ce en partenariat avec start-ups algériennes activant dans le domaine".

Le Président de la République "a chargé également le Gouvernement de trouver les mécanismes adéquats pour la prise en charge des enfants autistes", lit-on dans le communiqué.

Concernant la proposition de créer un baccalauréat des arts (audiovisuel, théâtre et cinéma...), le Président a mis en avant le rôle clé de la culture et des arts dans la concrétisation du changement escompté et la diversification de l'économie nationale.

A ce propos, le Président de la République a souligné la nécessité de "renforcer l'éducation artistique dans le milieu éducatif en vue de le rendre une pépinière de talents, tout en la développant au niveau national dans les différentes spécialités pour parvenir à une véritable industrie artistique".

Dans le même cadre, le Président Tebboune a souligné "l'importance de la complémentarité et la coordination entre les secteurs de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle en terme de formation artistique".

M.Tebboune a mis en exergue la nécessité de "réunir toutes les conditions favorables à la réussite du projet de création du baccalauréat des arts visant à former une nouvelle génération des professionnels de l'art dans les différentes disciplines de ce domaine prometteur, tout en exploitant l'énorme héritage historique de l'Algérie dans ses dimensions internationale, africaine et maghrébine et le promouvant dans les disciplines artistiques".