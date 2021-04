Algérie: Ramadhan - Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière

Alger — Une campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation a été lancée lundi soir à Alger, au niveau de la promenade des Sablettes sous le slogan: "Ramadhan... sans deuil".

Organisée par la Délégation nationale de la sécurité routière avec la participation de plusieurs secteurs, organismes concernés et acteurs de la société civile, cette campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation vise à sensibiliser les familles algériennes qui se rendent à la promenade des Sablettes lors de ces jours de la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance, de respecter le code de la route et d'éviter l'excès de vitesse, notamment en ce mois sacré.

Dans ce cadre, le Délégué national de la sécurité routière, Ahmed Nait Hocine a expliqué que cette campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation était organisée en ce mois sacré, vu des accidents en hausse jour après jour, notamment avant ou après l'Iftar , en raison de fatigue ou parfois pour hypoglycémie chez les conducteurs, ce qui leur fait perdre le contrôle du véhicule.

Pour ce faire, la promenade des Sablettes a été choisie pour lancer la première phase de cette campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation, qui durera cinq jours qui seront suivis d'autres activités de sensibilisation dans plusieurs régions de la wilaya d'Alger, ainsi que dans d'autres wilayas du pays.

Le programme inclut également des sorties sur terrain au niveau des barrages sécuritaires de la Gendarmerie nationale du 27 au 29 avril, notamment aux barrages de Bouchaoui, Zemirli et Reghaia, outre l'organisation d'une journée de sensibilisation au profit des conducteurs de transports collectifs interwilayas à la gare routière de Caroubier et de cours à travers les mosquées dans les prêches du vendredi.

En dépit du recul enregistré ces dernières années dans le nombre de blessés, les indicateurs démontrent que le bilan reste élevé et exige davantage de vigilance, d'action sur terrain et de sensibilisation dans ce domaine, a rappelé le même responsable.

M.Nait Hocine a affirmé, dans ce sens, que par rapport à 2015 où 4510 personnes ont péri dans des accidents de la circulation, l'année 2020 a connu une baisse (-50%) en termes de nombre de morts, soit 2800 morts.

De son côté, M. Rabah Zouaoui, responsable à la Direction de la sûreté publique à la DGSN, a indiqué que cette initiative lancée par la DNSR en collaboration avec tous les acteurs durant le mois de ramadhan, visait essentiellement la sensibilisation des citoyens, des conducteurs et des piétons, aux dangers des accidents de la route en leur inculquant une culture de sécurité routière.

Et pour préserver la sécurité routière et réduire les pertes humaines et matérielles, diverses unités de police, de radar et de sécurité routière ainsi que des patrouilles pédestres et mobiles seront déployées sur les grands axes où elles auront à parler directement aux citoyens et les sensibiliser à l'impératif de réduire la vitesse notamment durant les heures précédant el iftar.

Par ailleurs, un nombre de participants à cette campagne ont souligné l'importance de l'organisation de cette campagne de sensibilisation pour la prévention contre les accidents de la route dans le but de réduire le nombre de victimes notamment en ce mois sacré, ajoutant que le facteur humain demeure la cause principale de ces accidents avec 96%.