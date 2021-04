Madagascar: Amoron' i Mania - Développement rural

« les difficultés d'accès des paysans »

Les problématiques d'accès des associations paysannes aux aménagements agricoles.

L'accès des associations paysannes aux aménagements agricole n'est pas toujours évident, tout comme l'accès de la population aux infrastructures de base en milieu rural.

Avancées

La mise en œuvre des différents projets ou programmes ont certes permis d'améliorer d'une façon très significative les avancées en matière de gestion de bassin versant et de terres, de réhabilitation des périmètres irrigués et des infrastructures critiques dans la région d'Amoron'i Mania. Contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et des revenus des familles des paysans producteurs ainsi que la réduction des vulnérabilités. Comme c'est le cas de certains petits producteurs rizicoles qui ont réalisé un rendement allant jusqu'à 6 tonnes à l'hectare dans la commune de Soavina et de superficies de périmètres irrigués ont été réhabilités ainsi que des infrastructures afférentes, soit une augmentation de superficie rizicole cultivable.

50%

Malheureusement, , il a été constaté, sur ces aménagements que moins de 50% seulement ont été cultivés en riz. Soit un manque à gagner énorme. Autrement dit, ces petits producteurs rencontrent des difficultés d'accès à ces aménagements pour de nombreuses raisons, comme entre autres l'incapacité financière. Aggravée par le manque de culture de crédit qui reste et demeure un sujet tabou dans la majorité des cas. Ces producteurs ne peuvent donc pas faire plus et demeurer à rester à l'échelle de petits exploitants avec des superficies de terres inexploitées mais exploitables, plus particulièrement visible dans la partie ouest de la région.

Problématiques

Les problématiques du contexte à savoir : l'absence de service agricole et approvisionnement en intrants agricoles, la dégradation et mauvaise gestion des réseaux hydro agricoles et de l'infrastructure ont été certes en partie résolus, le temps d'un projet programme et qui lorsqu'ils prennent fin, la vulgarisation des bonnes pratiques, la capitalisation des acquis, la pérennisation des actions relèvent toujours d'une issue incertaine et qui fait aussi partie des problématiques du contexte. !