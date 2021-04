Madagascar: Déclaration de patrimoine - Herilaza Imbiki ouvre le bal pour les sénateurs

Herilaza Imbiki fait également partie des parlementaires qui sont engagés dans la lutte contre la Covid-19, surtout dans les régions.

Ils sont 18 à siéger à Anosikely, et seul l'un d'entre eux a communiqué la démarche sur la déclaration de patrimoine. Les sénateurs doivent, par les textes en vigueur, déclarer leurs avoirs et cela « doit être effectif dans les trois (3) mois qui suivent la nomination ou préalablement à l'exercice d'un mandat », précise le bureau indépendant anti-corruption (Bianco). C'est dans cette optique que Herilaza Imbiki, sénateur et vice-président de la Chambre haute, a entamé la démarche auprès de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ce dernier a déposé sa déclaration « afin de respecter les dispositions constitutionnelles ainsi que la loi 2016-020 », a souligné ce magistrat de carrière. Et il figure en premier dans la liste des sénateurs ayant déjà déclaré leurs avoirs. Le Bianco a déjà annoncé le fait que « la déclaration de patrimoine a pour vocation d'encourager l'engagement des hauts responsables dans la lutte contre la corruption et de renforcer l'implication de tous dans la culture de la transparence et du respect de la loi ».