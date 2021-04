Maroc: Les services de la sûreté d'Errachidia à pied d'oeuvre dans la lutte contre le trafic de drogue

Saisie de 2,5 tonnes de chira et de 500 kg de kif

Les services de sûreté régionale d'Errachidia déploient d'importants efforts dans la lutte conte le trafic international de drogue ayant permis la saisie, samedi sur la base de données précises fournies par les servies de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), de 2,5 tonnes de chira. Les produits et les voitures saisis lors de cette opération, marquée aussi par l'arrestation de cinq personnes, ont été présentés dimanche lors d'une rencontre avec la presse.

Dans une déclaration à la chaîne d'information continue de la MAP (M24), Mouaouiya Amougane, chef de la sûreté régionale à Errachidia, a indiqué qu'une opération coordonnée entre les éléments de la sûreté de Goulmima et de Midelt sous la supervision de la sûreté régionale, et menée sur la base de données précises fournies par la DGST, a permis de mettre en échec une tentative de trafic international de drogue. Il a ajouté que cinq personnes ont été arrêtées et trois voitures ont été saisies lors de cette tentative et que les opérations de recherche et de fouille ont conduit à la saisie de 2,5 t de chira et de 500 kg de kif, notant que les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet général.

De son côté, Mustapha Chemaghi, chef de la circonscription de police à Goulmima, a relevé que cette opération s'inscrit dans le cadre des opérations de sécurité visant la lutte contre les phénomènes criminels dans leur diversité, notamment le trafic international de drogue. Affirmant que cette opération s'inscrit dans le sillage des efforts déployés par les services de sûreté régionale d'Errachidia pour la lutte contre le phénomène du trafic international de drogue, le chef du service régional de la police judiciaire d'Errachidia, Ezzedine Abou Tayeb, a précisé, quant à lui, que quatre opérations sécuritaires ont été menées conjointement depuis le début de cette année par la DGST et les différents services de sûreté régionale d'Errachdia. Ces opérations ont été soldées par l'arrestation de 13 personnes et la saisie de près de 6 tonnes de chira et de huit voitures, a-t-il encore ajouté.