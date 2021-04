Madagascar: Danse contemporaine - Le « Grand Stage Elatra » fédère tous les passionnés

Dans la continuité d'une initiative exceptionnelle pour valoriser la créativité, ainsi que le talent des danseurs nationaux, le projet « Elatra » gagne en envergure et franchit une nouvelle étape.

TOUJOURS plus fédérateur, propices à des découvertes enchanteresses autour de la danse dans toute sa splendeur. Le projet « Elatra » porté notamment à bout de bras par le chorégraphe et danseur émérite Harivola Rakotondrasoa ne cesse de gagner humblement en envergure. Comme son intitulé l'indique, il a principalement comme vocation première de soutenir plus activement la création des danseurs nationaux.

Voilà des mois maintenant que le projet « Elatra » ainsi que ses partenaires conquièrent diverses scènes et lieux de création de la ville des Mille pour permettre à ces artistes de s'épanouir encore plus, malgré les difficultés de la scène culturelle actuelle. Se sentant ainsi poussé des ailes grâce à cette initiative, plusieurs projets autour de la danse s'y sont créés et s'y épanouissent, tandis que nombreux sont ceux qui s'y sont perfectionnés également.

En parallèle du Projet Dihy dont Harivola Rakotondrasoa en est le précurseur également, « Elatra » entame depuis hier et ce jusqu'au 29 avril le cœur même de sa programmation, le « Grand Stage Elatra ».

La crème de la danse

Pour ce faire, trois grands noms de la danse à Madagascar proposeront tout au long de ce bref cursus, une série de partages et d'initiations exclusives en partenariat entre autres avec le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France, la Compagnie Anjorombala et Bazy Studio sise à Anosy.

Quatorze danseurs professionnels ont ainsi été sélectionnés à participer à ce grand stage qui rentre dans le cadre du projet « Elatra ». Tout au long de ces dix jours d'initiation et d'échange donc, Zoé Johnson Randrianajnaka Dinampitia se chargera de la thématique « Transmission de répertoire » avec les participants. Un grand nom de la danse à Madagascar également, Hery Ratsimbazafy quant à lui mettra un point d'honneur à évoquer le thème de la « Danse d'inspiration malagasy ».

Enfin, dernier mais pas des moindres, Jean Jacques Razafindrakoto discutera et partagera de long en large ses connaissances autour du « Hip hop ». Un programme de formation de danse et de diffusion de spectacles, pour tout public, dans divers lieux culturels de la capitale, « Elatra » sous la direction du Projet Dihy s'affirme comme une initiative en réponse à la situation sanitaire actuelle, mais aussi motivée par un désir de transmission et de promotion de la danse. « Je souhaite partager ma vision d'une danse plurielle et plus accessible à un large public, à travers des ateliers, des entrainements réguliers, mais aussi diverses performances » souligne Harivola Rakotondrasoa. Chaque mois, un programme artistique différent avec une formation spécifique et une création chorégraphique inédite sublimera ce projet.