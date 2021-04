Maroc: CDG Prévoyance dévoile les réalisations de la CNRA et du RCAR en 2020

Casablanca — CDG Prévoyance, en charge de la Caisse nationale de retraites et d'assurances (CNRA) et du Régime collectif d'allocation de retraite (RCAR), a présenté, récemment, les résultats annuels ainsi que les performances financières et opérationnelles de ses deux organismes gérés au titre de l'exercice 2020.

La CNRA a ainsi connu une activité opérationnelle soutenue et des résultats financiers au vert, alors que le RCAR a affiché une forte résilience aux perturbations du marché financier et un horizon de viabilité maintenu à 2051, indique CDG Prévoyance dans un communiqué sur les résultats annuels et performances de ces deux organismes, présentés lors des réunions des Comités de Direction qui ont été tenues le 12 avril et présidées par Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG.

Cité par le communiqué, M. Zaghnoun a souligné que dans un contexte particulier et exceptionnel, marqué par la crise sanitaire, ses défis et difficultés engendrées, CDG Prévoyance, en charge de la CNRA et RCAR, confirme sa vocation naturelle de tiers de confiance et apporteur de solutions utiles et maintient sa trajectoire de progrès à travers des améliorations notables au niveau de la gouvernance, du fonctionnement, des réalisations opérationnelles et financières et de la qualité des services rendus à près de 1 million de Marocaines et Marocains dans les domaines des retraites et fonds de solidarité.

Il a également rappelé le rôle de CDG Prévoyance en tant qu'investisseur institutionnel œuvrant à la fois pour un placement rentable et sécurisé des fonds gérés et une contribution efficiente et responsable au financement rentable de l'économie nationale.

En application des Hautes Instructions Royales relatives à la prévoyance sociale, la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), à travers CDG Prévoyance poursuit sa mobilisation pour une participation utile et additionnelle à ce grand chantier ainsi que son engagement immuable décliné, entre autres, par sa participation effective aux différents projets nationaux engagés dans le domaine de la prévoyance, et particulièrement la réforme des retraites.

Conformément à sa vocation d'opérateur intégré, CDG Prévoyance a poursuivi la consolidation et la digitalisation de sa plateforme de gestion unique, portant d'ores et déjà la gestion technique, administrative et financière de plusieurs régimes de retraites et fonds de solidarité aux architectures très variées, notamment, le RCAR (régime général et régime complémentaire), le Recore, le Fonds de retraites spécifiques, Rentes AC, Rentes AT et MP, Fonds de Travail, Daam Al Aramil et le Fonds d'Entraide Familiale etc.

Cette plateforme agile et extensible est en réalité un outil à forte valeur ajoutée déployé par CDG Prévoyance, la CNRA et le RCAR pour les différents mandats exercés pour le compte des pouvoirs publics, à l'image de sa contribution historique à la simplification du paysage de la retraite par l'intégration de caisses internes des établissements publics au régime RCAR.

En 2020, CDG Prévoyance a également finalisé plusieurs projets structurants à fort impact sur sa performance, sa gouvernance et son organisation, notamment, le renouvellement de son nouveau système de management certifié ISO 9001 et l'aboutissement de son programme de transformation digitale visant l'optimisation du "parcours client" pour une meilleure qualité de service et prise en charge de la forte croissance de la population par la plateforme de gestion unifiée et globale des produits du RCAR et de la CNRA.

Par ailleurs, CDG Prévoyance a renforcé le dispositif de gouvernance de ses organismes gérés CNRA et RCAR par l'arrivée de nouveaux membres indépendants siégeant aux Comités de Direction, Audit et Risques, Pilotage et Investissement. Il s'agit des personnalités de renommée nationale et des experts internationaux, aux compétences riches et diversifiées dans les domaines de la retraite, de l'assurance, de la finance et de l'investissement, qui viennent apporter leur contribution aux travaux de diverses instances.

Primée par l'Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS) par trois prix d'excellence, en l'occurrence, Technologies de l'information et de la Communication, Bonne Gouvernance et Qualité des Services, CDG Prévoyance a poursuivi également la maitrise des ratios de gestion de la CNRA et du RCAR.

La CDG incarne sa vocation de tiers de confiance et assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes: CNRA et RCAR et par conséquent, 151 milliards de dirhams (MMDH) de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population, d'architecture et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opérateur global et intégré, s'appuie sur une gouvernance, une plateforme organisationnelle moderne, un système d'information agile et extensible, des ressources humaines compétentes pour servir plus de 1 million de citoyens.

CDG Prévoyance, CNRA et RCAR sont certifiés ISO 9001 version 2015, ISAE Type II et couronnés de 3 reconnaissances d'excellence de l'AISS pour les lignes directrices en matière de Technologies de l'information et de la Communication, Bonne Gouvernance et Qualité des Services.