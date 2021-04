Maroc: Conseil de gouvernement - Adoption de deux projets de décret portant sur les mesures exceptionnelles dédiées à certaines catégories affiliées à la CNSS

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni mardi par visioconférence, a examiné et approuvé deux projets de décret portant application du décret-loi n° 2.20.605 du 15 septembre 2020, instaurant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité Sociale (CNSS) et de leurs employés déclarés, ainsi que de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non-salariées assurées auprès de la CNSS, touchés par les répercussions de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le premier projet de décret (n°2.21.227) vise à prolonger jusqu'au 30 juin 2021 la période d'indemnisation des travailleurs des sous-secteurs de la restauration et de l'événementiel, a indiqué le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Le second projet de décret (n°2.21.228) tend à prolonger jusqu'au 30 juin 2021 l'indemnisation des employés des espaces de jeux et de divertissement, a-t-il ajouté, précisant que ces deux textes ont été présentés par le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle.