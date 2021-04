Afrique: Ramadan 2021 - Le Royaume d'Arabie Saoudite fait don de 75 tonnes de dattes à la Côte d'Ivoire

Le Centre du Roi Salaman pour le secours et l'aide humanitaire a offert, ce mardi 20 avril 2021, à l'occasion du mois de Ramadan une cargaison de 75 tonnes de dattes, à la Côte d'Ivoire.

Le don remis par S.E.M Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Près la République de Côte d'Ivoire. Il a été réceptionné par la ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Mme Kandia Kamissoko. C'était à la salle polyvalente du ministère d'Etat, ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, à Abidjan-Plateau.

« Ce don s'inscrit dans le cadre des contributions de l'Arabie Saoudite aux efforts d'aide humanitaires en faveur de nombreux pays dans le monde dont la plus récente illustration a été la mobilisation de la communauté internationale, au cours de sa présidence du G20, pour faire face à la pandémie de COVID-19 », a expliqué l'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, SEM Abdullah Bin Hamad Alsobaiee.

Selon la Cheffe de la diplomatie ivoirienne, ce don fait dans le mois de Ramadan témoigne de l'engagement des autorités Saoudiennes avec à leur tête le serviteur des deux saintes mosquées, Sa majesté Salman Bin Abdul Aziz AL-SAUD, Roi d'Arabie Saoudite, et Son Altesse Royale, Mohammed Bin Salman Bin Abdelaziz AL-SAUD, Prince Héritier et Vice-Président du Conseil des Ministres, à promouvoir les valeurs de paix, de partage, de solidarité, de pardon et de cohésion prône par l'islam. « Je voudrais au nom du Président de la République Alassane Ouattara, du gouvernement et du peuple ivoirien réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire aux autorités saoudiennes pour leur soutien », a-t-elle déclaré.

Aussi a-t-elle salué l'excellence des relations qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. L'engagement du Royaume d'Arabie Saoudite aux côtés du peuple ivoirien, a fait remarquer la ministre d'Etat, Kandia Camara, s'expriment à des degrés divers.

Sur le plan religieux, elle a relevé que l'Arabie Saoudite a augmenté le quota des Ivoiriens candidats au pèlerinage à La Mecque qui est passé de 9000 en 2019 à 10000 places actuellement.

Sur le plan économique, elle a indiqué que l'appui du Fonds saoudien du développement a permis la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Il s'agit, entre autres, des routes, des hôpitaux, des centres de formation professionnel, des écoles et de l'adduction en eau potable à hauteur de 105 millions de dollars US.

Avant, la patronne de la diplomatie ivoiriennes, S.E.M Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Près la République de Côte d'Ivoire a salué les excellentes relations que le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire entretiennent à tous les niveaux. Et le diplomate Saoudien de rappeler que le Président Alassane Ouattara a effectué plus de quatre visites en Arabie Saoudite. Toute chose qui démontre l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à l'Arabie Saoudite. Et ce, pour ses appuis et ses contributions, notamment dans le domaine des infrastructures à travers le Fonds Saoudien de développement.

Il faut noter que le Royaume d'Arabie Saoudite est l'un des plus grands pays producteurs de dattes au monde. Il dispose d'une bourse de valeur pour la commercialisation des dattes. Son environnement désertique est propice à la culture de palmier de dattes. Plusieurs qualités de dattes y sont produites. Ce fruit est l'un des produits de consommation de base en Arabie Saoudite, notamment, pendant le mois de Ramadan. Ce fruit a une valeur nutritionnelle importante, car il est très riche en vitamine et procure beaucoup de calories pour le corps. Un kilogramme de datte fournit environ 3000 calories, beaucoup plus élevées de ce que fournit tout autre fruit.