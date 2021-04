Sénégal: Dr Kéba Tamba, nutrithérapeute - «Nous sommes convaincus qu'on peut guérir du diabète»

En adoptant un nouveau mode de vie qui n'a rien à avoir avec un régime alimentaire, il est possible de guérir du diabète. C'est la conviction du Dr Kéba Tamba nutrithérapeute. Ce spécialiste estime qu'il faut, au préalable, connaître les aliments qui peuvent entraîner une augmentation de la glycémie.

La prise en charge des diabétiques souffre de l'insuffisance d'ajustement de leur « régime » alimentaire. C'est du moins la position du nutritionniste Kéba Tamba, nutrithérapeute, par ailleurs Président Directeur général de « l'académie de la vie en action », une entreprise spécialisée dans le coaching personnel. Il estime que le préalable, c'est la connaissance des vertus thérapeutiques des aliments proposés à un diabétique. « Notre approche du diabète est totalement différente de celle médicale, parce que nous sommes convaincus que c'est une maladie métabolique », a avancé le praticien.

Selon lui, « si l'on n'intègre pas l'alimentation, on passe à côté ». Pourtant, a-t-il regretté, « nous retrouvons dans le régime des diabétiques des aliments qu'ils ne doivent pas consommer ». Au regard tout cela, Kéba Tamba, qui se présente comme un coach en santé et bien-être, a insisté sur la connaissance des propriétés des aliments qui peuvent influer sur la glycémie. Pour ce praticien, il est bien possible de guérir du diabète. Le prix à payer pour cette guérison, c'est le retour à un mode alimentaire que les Sénégalais n'auraient jamais dû abandonner.

« Si nous accompagnons les diabétiques, c'est parce que nous sommes résolument convaincus qu'on peut guérir du diabète. Nous sommes aussi convaincus que l'on peut équilibrer la glycémie à partir de leur alimentation », a insisté le spécialiste qui pense que la stabilisation durable de la glycémie ne relève pas du miracle. D'autant plus qu'ailleurs, des expériences ont montré que beaucoup de diabétiques ont cessé la prise des médicaments et des injections.

Des patients suivis dans son cabinet ont retrouvé leur santé en se conformant aux recommandations et prescriptions. « Je ne parle même pas de stabilisation de la glycémie, mais de guérison. Les gens qui ont été diabétiques pendant des années et qui ont pu changer leur mode de vie ont régulé leur glycémie. Ils sont arrivés à un stade où ils n'ont plus besoin de prendre des médicaments. Nous avons consolidé ces résultats avec ce mode de vie et ce sont des personnes qui, depuis des années, ont pu régler ce problème de façon définitive », a affirmé le nutrithérapeute.

Après la stabilisation de la glycémie, le patient est tenu de conserver son mode de vie pour le reste de sa vie, sans quoi, il retombera malade. « Nous travaillons sur un mode de vie qui nous permet de réduire la glycémie. Si celle-ci est obtenue, le mode de vie est adopté pour le reste de la vie. En réalité, c'est ce mode de vie qui nous soigne, qui donne une excellente santé et nous aide à avoir un niveau d'énergie qui permettra de faire face à toutes les éventualités sur le plan médical, sur le plan de notre santé et de notre bien-être », a indiqué Dr Tamba.

Les conséquences d'une carence en micronutriments

Il n'est pas surpris que des jeunes souffrent de plus en plus du diabète au Sénégal. Cette maladie, comme d'autres, classées sur le registre des pathologies chroniques, est en hausse à cause de notre mode de vie alimentaire. Il a précisé que c'est la carence en micronutriments qui déterminent, en grande partie, l'apparition précoce de ces pathologies, y compris chez les sujets jeunes. « La carence en micronutriments conduit au développement de toutes ces maladies.

Le micronutriment est essentiel pour le fonctionnement des cellules », a expliqué ce docteur en pharmacie. La conséquence de cette carence, c'est le dysfonctionnement de l'organisme qui ne parvient plus à fonctionner de manière optimale. Pour prévenir ces maladies, le nutritionniste conseille aux Sénégalais de revoir leur mode d'alimentation d'une part et d'autre part de cultiver la nutrithérapie. « Nous pouvons nous soigner à partir de ce que nous mangeons. Hippocrate a demandé que notre alimentation soit notre médicament », a rappelé le spécialiste pour qui tout part et revient à la cellule aussi bien le déclenchement d'une maladie que sa guérison. « Comment faire pour éviter toutes ces maladies ? Il faudrait que nous puissions assumer notre responsabilité vis-à-vis de nos cellules qui sont des éléments les plus petits dans le corps humain, mais qui doivent nous garantir une bonne santé. Ces cellules ont des besoins nutritionnels, physiologiques et biochimiques. C'est à nous de satisfaire à leurs besoins », a expliqué le nutrithérapeute.

La satisfaction des besoins des cellules repose sur une bonne alimentation. L'inverse est la source de toutes les maladies, selon le spécialiste qui croit que la nutrithérapie est la clé de la solution pour prévenir beaucoup de maladies chroniques. « Ce n'est pas à partir des symptômes que nous allons penser régler nos problèmes de santé, c'est à la source d'où partent nos maladies. Elles partent de la carence micro-nutritionnelle. La nutrithérapie vient vous aider, édifier et vous enseigner comment régler les problèmes à la source de toutes ces maladies qui se trouve être la carence micro-nutritionnelle », a-t-il expliqué.

L'apport négatif du riz et du pain

Le Dr Kéba Tamba a mis en cause certains aliments dans l'augmentation de la prévalence du diabète au Sénégal. Il a cité le riz et le pain qui sont largement consommés. Cette consommation est associée à une tendance à la sédentarisation, à la fourniture de moins d'exercice physique, y compris dans le monde rural. « La sensibilisation est axée sur les aliments sucrés ou le sucre. Mais nous oublions souvent le riz et le pain qui contiennent aussi du sucre et qui sont largement consommés », a-t-il indiqué, évoquant d'autres alternatives au riz et au pain. « Nous avons, dans notre patrimoine, des aliments comme la bouillie, le couscous, les plats à base de féculents, les feuilles de manioc, de « never die », les fruits de pain de singe que nous mangions et qui ne nous procurent que des effets bénéfiques », a recommandé Dr Tamba.