Sénégal: Liverpool - Malgré sa saison compliquée, Sadio Mané ne doute pas

Habitué à fréquemment marquer sous les couleurs de Liverpool, Sadio Mané connait une véritable disette cette saison. Mais il ne compte pas relâcher.

Cette saison, Mané est à l'image des Reds. Moins en vue depuis le début de l'exercice 2020-2021, l'attaquant sénégalais est resté 11 matchs consécutifs sans marquer en Premier League, avant d'inscrire l'unique but de Liverpool contre Leeds lundi soir (1-1).

Auteur de seulement 8 buts cette saison, Sadio Mané ne se dégonfle pas.

« C'est une période vraiment très difficile pour moi, nous devons le reconnaître, mais c'est fait partie du football et je le connais déjà, alors je m'occupe de ça et j'essaie de travailler aussi dur que possible pour aider davantage l'équipe », a-t-il dit sur le site officiel de Liverpool. « Il y a quelques années, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal mais maintenant j'ai plus d'expérience et j'en sais un peu plus sur le football, donc je sais comment se passe ce genre de situation », a ajouté le Lion sénégalais.

Alors qu'il se bat pour arracher une place en Ligue des champions l'année prochaine, Liverpool a été éliminé de la compétition cette saison par le Real Madrid. Et Sadio Mané n'y a inscrit que trois buts. Une baisse considérable comparé aux précédentes éditions.

« C'est ma première fois mais, pour être honnête, je ne doute jamais de moi », fait-il savoir. « J'essaie juste d'être plus positif que je ne l'ai jamais été, alors c'est tout ».