Cote d'Ivoire: Mutuelle des taxis compteurs - La Matca ouvre une nouvelle agence

La Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca) a procédé le lundi 19 avril, à l'inauguration d'une nouvelle agence. Située dans la commune de Koumassi, cette nouvelle agence vient compléter à 5 le nombre total d'agences Matca dans la capitale économique. Après celles de Treichville, des II-Plateaux Vallons, de Yopougon et d'Abobo.

A l'occasion, Guédou Elie Ousmane, directeur général de la Matca, a souligné que l'ouverture de cette nouvelle agence s'inscrit dans le cadre d'une vaste politique de décentralisation de cette mutuelle, entamée depuis 2004, en vue de la rapprocher davantage de ses mutualistes.

« En venant aujourd'hui à Koumassi, nous sommes animés d'un sentiment de joie et de fierté car notre vision de rêver plus grand et de satisfaire continuellement nos sociétaires a été largement partagée par nos collaborateurs et l'ensemble de nos dirigeants. Je voudrais profiter pour saluer le personnel de la Matca pour le professionnalisme dont il fait de plus en plus preuve et la qualité de service qu'il offre à nos mutualistes. Ce, depuis que nous nous sommes engagés dans la démarche qualité qui a abouti à la certification de la Matca à la norme ISO 9001 version 2015 », a-t-il affirmé. Tout en soulignant que la Matca est la première mutuelle d'assurances certifiée ISO 9001 dans l'espace de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (Cima).

« Aujourd'hui, tous nos processus internes sont maîtrisés et nous avons réussi à travers une analyse méthodique des risques, à atténuer les effets collatéraux des difficultés liées au vieillissement du parc auto et à la pandémie du coronavirus. La Matca revient certes de loin, mais elle ira encore plus loin avec la mise en œuvre de notre programme de gestion dénommé "Matca Nouvelle vision" », a-t-il poursuivi.

Pour Ousmane Guédou, cette performance est la preuve de la capacité des dirigeants de la mutuelle à atteindre les objectifs fixés. « Cela démontre également notre vision de faire de notre mutuelle une entreprise moderne, modèle et de plus en plus performante ». Il a par ailleurs noté que plusieurs chantiers sont en phase expérimentale, et seront validés au fur et à mesure.

La cérémonie s'est tenue en présence du conseil d'administration de la mutuelle dirigé par son président Touré Faman.