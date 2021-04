Burkina Faso: Yako - Le receveur du domaine et le 1er adjoint au maire dans des pétrins

Le 1er adjoint au maire de Yako et le receveur du domaine passent actuellement un sale temps. Selon des informations que Kantigui a glanées, tout aurait commencé par la vente illicite de deux parcelles jumelées par le receveur du domaine de Yako de connivence avec le 1er adjoint au maire et le président de la commission affaires générales du conseil municipal de la commune.

Le pot aux roses a été découvert à la suite d'une dénonciation sur les réseaux sociaux. Dès lors, a appris Kantigui, le maire de Yako a porté plainte pour « faux et usage de faux », sa signature aurait été imitée dans l'acte de vente. Après plusieurs interventions, le plaignant se serait rétracté, mais le procureur a décidé de poursuivre ses enquêtes.

Aux dernières nouvelles, le receveur et le président de la commission affaires générales ont été déposés à la Maison d'arrêt et de correction de Yako, le 19 avril 2021. Quant au 1er adjoint au maire, il lui est demandé de choisir une juridiction au regard de son statut d'officier de police judiciaire afin que la procédure soit engagée à son encontre.

SOS pour deux CSPS

Kantigui est tombé des nues en voyant la situation des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de Ingané et Noogo, deux localités à forte densité de populations dans la commune de Titao, province du Loroum. En effet, lors d'un bref séjour dans la province, Kantigui a pu constater qu'à Ingané, la chaîne de froid est en lambeau, la salle d'accouchement manque d'éclairage et suinte pendant la saison pluvieuse. « C'est à l'aide de lampe-torche que la sage-femme procède aux accouchements », a regretté le tuteur de Kantigui.

A Noogo, le constat est plus qu'interpellateur. Faute d'incinérateur, l'on a recours à de bidons qui font office de poubelles pour les ordures biomédicales. Deux matelas, délabrés servent à accueillir les femmes dans la salle d'accouchement. « Avec la mise en œuvre de la gratuité, les comités de gestion n'arrivent pas à faire face aux dépenses de fonctionnement et d'investissement dans ces deux formations », a déploré une autre source. Kantigui souhaite vivement que les autorités compétentes fassent de la réfection et de l'équipement de ces deux centres de santé une priorité pour soulager les malades, surtout les parturientes.

Galian 2021 : une baisse des œuvres en compétition

Prévue pour le 25 juin prochain, la 23e Nuit des Galian, instituée pour récompenser le professionnalisme des travailleurs des médias, approche à grands pas. Déjà, Kantigui a appris que les différents jurys ainsi que le comité d'organisation seront installés demain jeudi 22 avril. En fouillant, Kantigui a constaté qu'il y a eu moins d'engouement cette année avec 128 candidatures (256 œuvres) reçues, contre 189 en 2020 (378 œuvres). Ainsi, 50 candidatures ont été déposées en presse écrite contre 67 en 2020, 53 en presse audiovisuelle (80 en 2020), 13 en langues nationales (21 en 2020) et 12 en presse en ligne (21 en 2020). Les œuvres étant des productions de l'année n-1, Kantigui y voit clairement les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur la production journalistique. En attendant le 25 juin, Kantigui a été informé que la villa du super Galian 2020 qui est revenue à Tiga Cheick Sawadogo de lefaso.net lui sera remise en mai prochain.

Les dozo à l'honneur à Nouna

Il est revenu à Kantigui que pour la 20e fois, les chasseurs traditionnels « dozo » seront en fête à Nouna dans la Kossi du 22 au 24 avril 2021. A l'initiative de leur Association provinciale (APDOK), ces 72 heures des dozos (une biennale) se tiennent cette année sous le thème : « Le dozoya, un engagement pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la Kossi ». Selon l'informateur de Kantigui, au nombre des activités de ces 72h, figurent en bonne place l'initiation à la pratique dozo, des démonstrations mystiques, une foire d'exposition de produits de chasse, de la pharmacopée et des conférences. Plus d'un millier de dozos sont attendus à cette occasion et Kantigui espère vivement que la cérémonie de cette année apportera beaucoup de concorde entre les filles et fils de la Kossi pour un développement harmonieux de la province.

Le Discours sur la situation de la nation en préparation

Après sa Déclaration de politique générale (DPG) le 4 février dernier, à la suite de sa nomination, le Premier ministre se prépare pour repasser devant la Représentation nationale afin de faire son Discours sur la situation de la nation (DSN) conformément aux dispositions constitutionnelles, exposant ainsi directement aux députés la situation de la Nation. A la différence de la DPG, Kantigui rappelle que le DSN qui est suivi de débats ne donne lieu à aucun vote. Pour préparer cet exercice, Kantigui qui a arpenté les couloirs de la Primature a appris que les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour finaliser le DSN et permettre au chef du gouvernement d'être au rendez-vous. Même si une date n'a pas encore été arrêtée de commun accord avec l'Assemblée nationale, Kantigui a ouï dire que le 20 mai 2021 a été provisoirement retenu.