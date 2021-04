Congo-Brazzaville: Photographie - La première édition du festival Kokutan'Art ouverte à Brazzaville

Le vernissage de l'exposition-photo multi-artistes a ouvert le bal des activités des rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville, Kokutan'Art qui se tient du 20 au 24 avril, sur le thème: « L'Afrique en face ».

Les écritures photographiques qui sont réunies à Brazzaville dans le cadre de la première édition du festival Kokutan'Art sont le fruit du travail de onze artistes, à savoir : Mirna Kitombo, Pierre-Man's, Armel Mboumba, Francis Kodia, Robert Nzaou et Arnaud Makalou du Congo-Brazzaville ; Godelive Kasangati de la République démocratique du Congo ; Bunny Claude Massassa du Gabon ; Nathalie Guironnet de la France ; Moussa John Kalapo du Mali et Jacques Do Kokou du Togo.

« C'est une fierté et une grande joie d'être enfin arrivé au jour fatidique de la tenue de Kokutan'Art qui va regrouper durant cinq jours, les photographes et acteurs culturels du Congo et d'ailleurs. Nous espérons que ce festival insufflera un vent nouveau afin de faire asseoir une véritable dynamique de créativité, d'échanges et de réflexions grâce à la photographie », a déclaré, Zed Lebon, promoteur de l'événement.

Autour du thème: « L'Afrique en face », chacun photographe a pensé mieux a regardé notre continent sous un aspect particulier afin de donner à voir une Afrique plurielle, entièrement ouverte sur le monde. Ruralité, denrées alimentaires, sacralité, réalité du labeur, résilience, allusion, activité économique informelle, pollution, migration... sont autant de sujets qui ont nourri la toile de fonds de cette vitrine photographique, riche en couleur et en créativité.

Présentant le thème de la pollution en autoportrait, Armel Mboumba estime que la photographie devrait considérablement servir à éduquer et sensibiliser la société; car la discipline est omniprésente dans la vie de toute personne. Ses quatre photographies font apparaitre une femme enveloppée dans un sachet plastique, au milieu d'une forêt.

A en croire ses propos, la femme représente la terre et le sachet, les retombées de la pollution. « C'est aussi ça la photographie d'auteur : pousser loin la réflexion. Les arbres coupés, la sécheresse, le manque d'oxygène, la voiture brûlée pointent du doigt la responsabilité de l'homme appelé à préserver son environnement qui ne cesse de se dégrader », a-t-elle souligné.

Dans la suite de son déroulement, Kokutan'Art s'articulera du 21 au 23 avril autour de plusieurs conférences et cartes blanches prévues en présentiel à l'Institut français du Congo de Brazzaville et en ligne sur la page Facebook dudit espace culturel. Ces moments d'échanges vont porter notamment sur la pratique de la photographie à Brazzaville; la photographie et le droit d'auteur, la photographie africaine, la photographie et vie des collectifs en Afrique.

Par ailleurs, les séances de projection des films documentaires sur la photographie auront lieu aux ateliers Sahm. Le but étant d'initier le grand public au regard et à la pratique de cette discipline. Initié par le collectif Mbongui art photo que dirige Zed Lebon, Kokutan'Art se veut une plateforme de création et d'expression des photographes d'Afrique et du Congo. La clôture de l'événement est prévue le 24 avril.