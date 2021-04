Cameroun: Pharmacopée traditionnelle - La contribution des pygmées Bakola

L'esplanade du Centre culturel camerounais s'est transformée en un vaste comptoir le 18 avril dernier à Yaoundé. Sur les étals, différentes écorces et plantes médicinales contre le Covid-19. L'Ekouk, le Mfol, Nguebili et Liguombi étaient alors proposés aux populations de Yaoundé comme traitements à usage préventif et curatif contre le Covid-19.

L'immunité élaborée à base des plantes. « A travers la distribution gratuite des plantes et écorces de nos forêts, nous accompagnons, à notre façon, le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie », a expliqué Thierry Marcel Massaga, promoteur de l'événement.

Au cours de cette cinquième édition de distribution d'écorces et plantes médicinales, l'association nationale des désœuvrés et des déshérités du Cameroun (ANDD) a proposé des solutions contre le paludisme, le diabète, l'anémie, l'insuffisance rénale, l'ulcère gastrique et les faiblesses sexuelles. Hormis ce protocole traditionnel contre le coronavirus, Thierry Marcel Massaga et six guérisseurs originaires de Yoko, dans le Mbam-et-Kim et de Lolodorf dans le département de l'Océan ont proposé au public le Toumbi, l'Essombi et le Lisop. La première essence spécialisée dans les problèmes de reins, la seconde pour purifier le sang et le dernier pour lutter contre les problèmes de peau.

Autant d'écorces à consommer sous forme de décoctions. « Ces produits m'ont soulagé de mon mal de ventre et mes problèmes de reins depuis leur dernière sortie. Ces plantes sont efficaces », déclare Pierre Deffo, participant. Les populations, se succédant par dizaine n'ont pas boudé cette invitation. De 7h à 23h, hommes, femmes et enfants ont bénéficié de consultations gratuites du tradi-praticien sorti des grandes forêts de la région de l'Est. Les bénéficiaires ont remis aux organisateurs des présents (sel, huile, riz, savon, vêtements, et autres denrées) pour les peuples pygmées de l'Est, du Sud et du Centre.