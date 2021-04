Cameroun: Algérie - Komidor Njimoluh en poste

L'ambassadeur du Cameroun a présenté ses lettres de créances il y a quelques jours au président Abdelmadjid Tebboune.

L'ambassadeur du Cameroun en République algérienne démocratique et populaire, S.E Hamidou Komidor Njimoluh, a présenté ses lettres de créances il y a quelques jours. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire au Palais d'El Mouradia, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président algérien. A ses côtés, le directeur de Cabinet à la présidence de la République, M. Noureddine Baghdad Daidj, et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

L'Occasion était donnée au diplomate camerounais d'évaluer les avancées de la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Algérie. S.E Komidor Njimoluha réitéré la volonté du Cameroun de renforcer et de diversifier les relations entre les deux pays. A ce titre, il a indiqué que la volonté du président Paul Biya est d'« élargir la coopération économique et culturelle, et la coopération dans son ensemble entre les deux pays frères ». Des liens qui sont appelés à fructifier davantage. « Si je suis là, c'est pour la consécration de cette bonne relation qui existe sérieusement entre l'Algérie et le Cameroun. Mon rôle est d'apporter ma modeste contribution à l'élargissement et au renforcement des liens qui existent déjà depuis de longues dates entre les deux pays. L'Algérie étant l'un des pays phares de combat pour la dignité de l'homme, la dignité de nos pays africains », a indiqué l'ambassadeur.

Pour sa part, le président algérien a dit sa totale disponibilité à œuvrer dans le sens de la consolidation de ces liens. D'après l'ambassadeur, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son vœu ardent de recevoir le président Paul Biya en Algérie, aussitôt que la situation sanitaire sera sous contrôle. Une visite qui permettrait au peuple algérien de célébrer ce « grand sage africain ».