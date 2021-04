Algérie: Denis Lavagne (coach JS Kabylie) - « Jouer Coton sport, c'est jamais facile surtout à Garoua »

Ce mercredi, la JS Kabylie se déplace a Garoua pour défier le Coton Sport, pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF.

Après la victoire à domicile face aux Camerounais au match aller et trois matchs nuls de suite face au NAPSA Stars et la RS Berkane, la JSK occupe la 2e place du groupe B de la Coupe de la CAF avec 6 points et avec 3 points de retard sur le Coton Sport qui occupe la 1ere place et qui aura besoin d'une seule victoire sur les deux matchs restants pour assurer la qualification. Une mission périlleuse donc pour les Canaris au cours de cette cinquième journée.

« Ce sera un match difficile, on le sait. Jouer Coton sport, c'est jamais facile surtout à Garoua. On a toutes nos chances et on va faire le maximum pour obtenir un résultat positif qui permettra de nous qualifier pour les quarts de finale. Le moral est bon, dans l'ensemble, les joueurs sont conscients de l'importance du match et des efforts qu'il faut qu'ils fassent pour pouvoir remporter ce match », a confié l'entraineur français de la JSK Kabylie, Denis Lavagne.