Maroc: Approbation du Plan gouvernemental intégré de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe

Rabat — La Commission interministérielle permanente chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe a approuvé, mardi à Rabat, le Plan gouvernemental intégré pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, tout en prenant en considération les observations et recommandations des membres de la Commission.

Lors de sa première réunion, présidée par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, la Commission a également approuvé la création de quatre commissions thématiques spécialisées, à savoir la commission de suivi, la commission des questions juridiques, la commission des affaires administratives et financières et la commission du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

S'exprimant à l'ouverture de cette réunion, M. El Otmani a souligné le caractère spécial de cette réunion, qui se veut une étape essentielle dans l'adoption du premier Plan gouvernemental intégré pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, notant que ce Plan constitue une feuille de route claire et harmonieuse pour tous les Départements gouvernementaux dans les années à venir, rapporte le communiqué.

Et d'ajouter que ledit Plan permettra également de définir les programmes prioritaires sur lesquels il faudra travailler, au niveaux législatif, organisationnel et pratique dans le cadre d'une approche participative impliquant les différents départements ministériels concernés, ainsi que les instances constitutionnelles, notamment le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique et le Conseil national des langues et de la culture marocaine, en leur qualité de partenaires dans toutes les démarches liées à la mise en œuvre, la mobilisation, le suivi, l'évaluation et les perspectives.

Cette réunion, selon M. El Otmani, constitue l'aboutissement d'un débat national fructueux et constructif sur la diversité culturelle et linguistique de la société marocaine, en parfaite harmonie avec la forte volonté royale, exprimée dans les deux discours royaux de la fête du Trône et d'Ajdir en 2001, visant à consolider la cohésion sociétale et à préserver l'identité marocaine plurielle.

Le Chef du gouvernement a également rappelé que la Constitution du Royaume stipule que l'Amazighe est une langue officielle aux côtés de la langue arabe, et patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

De même, il a appelé les membres de la Commission et les autres Départements gouvernementaux et institutions partenaires à accélérer les projets stratégiques prioritaires prévus par la loi organique 26-16 relative à la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh, notamment la mise en relief des différents textes législatifs et juridiques qui devraient être adaptées aux dispositions de la loi. Un chantier important qui sera traité par la commission des affaires juridiques dont la création a été proposée dans le cadre de la Commission interministérielle.

Par ailleurs, les membres de la Commission interministérielle ont suivi un exposé du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Otman El Firdaous, qui a présenté les différentes composantes du Plan gouvernemental intégré pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe.

Ledit Plan comprend un ensemble d'actions et de mesures programmées au cours des prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre du caractère officiel de l'Amazigh, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou encore la législation, le contentieux, les médias et communication et la créativité culturelle et artistique, en sus de l'utilisation de l'Amazigh dans les administrations et les espaces publics.

La Commission interministérielle permanente chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe a été créé conformément à l'article 34 de la loi organique n° 16.26 fixant les étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans les différents secteurs prioritaires de la vie publique et au décret n° 2.20.600 du 8 septembre 2020 portant sa création.