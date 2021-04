Maroc: Tanger - Deux individus interpellés pour vol sous la menace de la violence à l'intérieur d'une agence bancaire (DGSN)

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, mardi soir, deux individus présumés impliqués dans une affaire de vol sous la menace de la violence à l'intérieur d'une agence bancaire.

Les services de la police judiciaire de Tanger avaient reçu lundi matin un avis de vol à l'intérieur d'une agence bancaire sise au centre-ville, au cours duquel les deux suspects, âgés de 26 ans, se sont emparés d'un montant de 70.000 dirhams en menaçant une employée de l'agence à l'aide de l'arme blanche, avant de quitter la scène du crime à bord d'une voiture légère, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations intenses menées par les services de sûreté ont permis d'identifier et d'interpeller les deux prévenus dans la région de "Tanja al-Balia", tandis que les perquisitions effectuées à leur domicile se sont soldées par la saisie de 57.800 dirhams provenant de cette opération criminelle, outre la saisie d'armes blanches et de téléphones portables en leur possession, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l'ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.