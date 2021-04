Afrique: Coupe de la CAF | Phase de groupes - 5e journée - Jaraaf-ESS (17h00) - Rien que la victoire !

En déplacement cet après-midi à Dakar, les Etoilés n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent remporter la victoire afin de garder intactes leurs chances de qualification aux quarts de finale de la C3 africaine.

C'est avec le moral au beau fixe suite à leur victoire au classico de dimanche contre le CSS que les Etoilés se sont envolés le lendemain à bord d'un vol spécial à destination de Dakar pour affronter cet après-midi à 17h00 l'équipe locale de Jaraaf pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF. En affrétant un vol spécial, la direction du club assure les meilleures conditions qu'elle peut offrir aux joueurs pour que la fatigue du voyage ne se fasse pas ressentir le jour du match. Par ailleurs, aussitôt arrivés sur place, l'équipe a eu le temps de faire une séance de décrassage.

Forfait de Kechrida

La délégation étoilée comprend dans ses rangs 21 joueurs, sachant que Wajdi Kechrida n'était pas du voyage, étant suspendu pour somme d'avertissements. Zardoum est encore en phase de rééducation. Baayou, quant à lui, est encore convalescent.

Ces absences ne devront pas peser dans la balance étant que les solutions de rechange existent. Par ailleurs, Lassaâd Dridi n'a pas vraiment le choix. Il doit composer avec l'effectif qu'il a sous la main et aligner son meilleur onze de départ dans la perspective de ramener les trois points de la victoire. C'est que le classement du Groupe C a basculé à cause des mauvais résultats enregistrés par l'ESS, mais aussi du CSS, lors des deux journées précédentes de la phase des poules. L'ESS qui a perdu en déplacement à Ouagadougou devant Salitas et fait match nul avec le CSS se trouve désormais à la troisième place du classement. Mais elle n'accuse que deux points de retard par rapport au leader, son hôte l'ASC Jaraaf de Dakar, qui a 7 points au compteur.

Toutefois, les Etoilés n'ont encore que deux matches à disputer en cette phase de groupes pour se rattraper, à commencer par l'explication de cet après-midi.