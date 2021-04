Madagascar: Maintirano - Sept personnes meurent dans un naufrage

Sept morts, dont trois enfants et un gendarme, ont été déplorés dans un naufrage survenu, lundi, à Maintirano. Un autre gendarme et une collégienne sont portés disparus.

Une nouvelle à fendre le cœur. Sept passagers ont trouvé la mort lors du terrible naufrage de leur boutre baptisé Nany, lundi vers 15h, à Tambohorano, dans le Melaky. Parmi eux, figurent trois enfants et un gendarme hors classe. Le bateau a quitté Maintirano de bon matin avec trente personnes à bord. Les vagues on t déferlé à cause du vent à décorner les bœufs. La forte houle a disloqué l'embarcation dont les épaves ont échoué sur la plage. Mahay Florent, un des rescapés s'est dépêché pour alerter l a gendarmerie. Deux vedettes rapides ont été engagées pour mener l'opération de sauvetage.

Faute de visibilité en travaillant la nuit et pour éviter le sur-accident, les secours ont dû arrêter de rechercher et rentrer pour recommencer dès le lendemain. Hier de 5 à 7h30 du matin, les gendarmes ont retrouvé dix neuf passagers dont un gendarme de deuxième classe, le capitaine du navire et deux hommes, son équipage. Ils son t tous vivants. Portés disparus L'équipe de sauvetage a également repêché sept corps sans vie, à savoir un gendarme hors classe, un bébé de 2 ans, la déléguée de Bebaboky, celle de Besalampy, ainsi que trois autres femmes, selon les informations recueillies. Le commandant du groupement de la gendarmerie de Melaky e t ses hommes se sont rendus à Tambohorano pour constater eux-mêmes les faits. Les premiers éléments de l'enquête attribuent l'origine du drame aux mauvaises conditions météorologiques. Aux dernières nouvelles, un autre gendarme de deuxième classe et une collégienne sont toujours portés disparus. « Les trois gendarmes travaillaient à Besalampy. Ils avaient été envoyés à Maintirano pour raccompagner et présenter des suspects au procureur. C'est à leur retour que le pire est survenu », raconte la gendarmerie.

Les sept victimes

- Le gendarme hors classe Jean Justin Ravelontsoa, 46 ans, ayant trois enfants.

- La déléguée de Bebaboky, Florencia Ludivine Marie Rasoamampionona, 28 ans.

- La déléguée de Besalampy Thérèse Razafindrahety.

- Beriny Eliza Rafaravavy, nièce de la déléguée de Besalampy, et sa fille Wanna Princesa Rafanomezantsoa, âgée de 3 ans.

- Flotenia, 9 ans.

- Fabrice Elidio, 2 ans, habitant à Ambolody Sud. Les deux derniers passagers, le gendarme de deuxième classe Edy Francklin Mamilaza, 28 ans, marié, ayant un enfant, et la collégienne Landreah demeurent introuvables.