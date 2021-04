Madagascar: Développement rural - La route Ampitatafika-Antsahadinta reconstruite par le MATP

Un grand progrès au niveau social et économique. C'est ce que les communautés locales sur l'axe Ampitatafika - Antsahadinta attendent de la reconstruction de la route, menée par le MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics).

Hier, la réception technique provisoire du lot 3 du projet a été faite par les représentants du ministère, avec les autorités locales. Cette partie traverse trois communes, notamment celles d'Ampitatafika, d'Alatsinain'Ambazaha et d'Androhibe. « Le mauvais état de cette route a causé d'innombrables problèmes. On avait des difficultés à transporter les malades et les femmes enceintes, car très peu de véhicules pouvaient emprunter cette route. Nous remercions le MATP car ces problèmes sont désormais résolus.

En outre, les paysans peuvent transporter leurs productions pour le commerce et la sécurité publique va certainement s'améliorer, grâce à la facilité des interventions. Nous avons constaté la haute qualité des travaux, certainement due aux contrôles stricts menés par le ministère de tutelle », a affirmé le maire d'Ampitatafika Ramparaoelina Rado, lors de la réception technique. Des propos appuyés par le maire d'Alatsinain'Ambazaha, qui a indiqué que 80% de la population dans sa commune sont des paysans producteurs, à la recherche de débouchés. Selon lui, le projet routier ne peut qu'améliorer le niveau de vie de la population, grâce au développement des sources de revenus.

A noter que la reconstruction menée par le MATP s'opère sur 5,5Km divisés en 3 lots, un budget de 573 millions d'ariary. Selon le directeur interrégional de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Antananarivo, Solomanoro Andriamalalavonjy, le MATP est aujourd'hui strict, quant à la qualité et à la durabilité des routes réhabilitées. Après cette réception provisoire, l'entreprise chargée des travaux doit donc garantir que cette route ne subit aucune dégradation pendant au moins un an.