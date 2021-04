Madagascar: Secteur de l'énergie - Trois manifestations internationales pour attirer les investisseurs

Compte tenu de l'importance de ses ressources minérales, Madagascar accorde une importance particulière au secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, pour tirer sa croissance.

Dans les pays d'Afrique, il s'agit également d'une tendance généralisée. « Il faut investir davantage dans le secteur de l'énergie, pour favoriser l'essor économique ». C'est ce que soutient l'Africa Oil & Power, qui devient aujourd'hui Energy Capital & Power, selon la déclaration faite par ses dirigeants, lundi dernier. Cette transition représente l'engagement de l'organisation dans le futur de l'investissement, la durabilité, l'inclusion et la diversification énergétique. « Chez Africa Oil & Power, notre mission a toujours été de raconter l'histoire de l'énergie en l'Afrique et cela ne changera pas.

Même si, avec les événements de l'année passée qui ont provoqué des perturbations aux proportions sismiques, dans les industries du monde entier, l'histoire l'a fait elle-même. Nous sommes ravis de nous repositionner dans un paysage énergétique et d'investissement encore plus vaste et de refléter l'évolution des priorités en matière de viabilité environnementale, d'inclusion, et de diversification énergétique. Notre vision pour l'avenir de l'Afrique est claire et notre engagement envers le continent est plus fort que jamais ; nous invitons la communauté énergétique africaine et mondiale à se joindre à nous pour redéfinir l'avenir de notre industrie », a déclaré Kelly-Ann Mealia, présidente d'Energy Capital & Power.

Cette entité a incité les investisseurs à participer aux manifestations qui se dérouleront en juin au Sud Soudan, en juillet à Washington et en octobre à Houston. Des événements au cours desquels, les différents pays pourront mettre en avant les opportunités qui se présentent.