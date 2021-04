Madagascar: Football-Orange Pro League - Des zones de turbulence en vue !

L'organisation d'Orange Pro League va connaître quelques perturbations dans les jours à venir. Le confinement imposé va en effet bouleverser un calendrier déjà malmené par les reports notamment pour les matches de Fosa Juniors depuis la fermeture de la liaison avec la ville de Mahajanga. Et cela ne va pas s'arrêter là puisque le confinement total est instauré durant le week-end à Tana.

Tout est donc compromis car même si on décide de tenir les matches durant les jours ouvrables, le problème se poserait encore pour les clubs qui doivent rallier la Capitale ou se déplacer en province à cause des barrages sanitaires dressés sur nos routes nationales. De fait, les Clubs de Football de l'Elite à Madagascar vont accuser un gros retard par rapport au calendrier international et sur lequel a été basé sa conception. En vrai professionnel va-t-on dire même si les derniers incidents de Vontovorona lors du match Cosfa-JET Kintana montrent que ce CFEM aura encore du chemin à faire.

Après trois jours en effet, on ne connaît pas encore les sanctions qui s'imposent. Comme la bagarre a éclaté après le coup de sifflet de l'arbitre Andofetra Rakotojaona, on ne pense pas qu'on irait jusqu'à remettre en question le score final de 2 à 2 même si c'est frustrant pour les deux formations. Une victoire des militaires leur aurait permis de se qualifier au play off. Tandis que JET n'aurait pas perdu l'espoir d'aller plus loin s'il a su préserver ses deux buts d'avance. C'est tout aussi simple que cela.