Gambie: Darboe déclare que le Parti Démocratique Uni (UDP) fait face à des plans sournois visant à le disqualifier

Le sécrétaire général et leader du Parti Démocratique Uni (UDP), Ousainou Darboe, déclare que des tentatives sont présentement mises en œuvre en vue de créer des preuves accablantes contre des membres de son parti et le disqualifier de la course aux élections présidentielles de Décembre 2021.

Le célèbre avocat a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec la presse le lundi dernier dans son bureau à l'avenue Kairaba à la suite de la découverte présumée de 'chanvre indien' par la police dans l'un des véhicules appartenant au parti au cours du weekend.

La police a récemment annoncé que du 'chanvre cultivé' avait été découvert à l'intérieur d'un véhicule intercepté par une patrouille de police appartenant au Parti Démocratique Uni (UDP).

Ayant eu accès à des informations confidentielles avant l'incident, le candidat présidentiel est de l'avis qu'il pourrait s'agir d'un coup monté visant à discréditer le parti. Il refuse cependant de pointer le doigt sur qui que ce soit.

" J'ai reçu des renseignements confidentiels il y a trois mois. J'ai été informé que moi, Momodou Sabally, Ebrima Dibba, Karfa Sonko, l'Honorable Saho, Ya Kumba Jaiteh devrions veiller à ce que nos véhicules soient constamment sous supervision quelque soit le lieu de stationnement. Il faudrait toujours garder un œil sur nos véhicules même si nous nous rendons à la station de lavage " a-t-il révélé.

" Le but de ce coup monté vise à créer des preuves accablantes contre nous et réduire ainsi Sabally, Dibba, Saho et Ya Kumba au silence.

" Ce coup monté vise également à me disqualifier de la course présidentielle. "

Darboe a déclaré qu'il n'accuse personne, tout en ajoutant qu'il a conseillé les personnes mentionnées auparavant de prendre les précautions requises.

Il a poursuivi pour dire qu'il a été informé que les auteurs de ce coup monté étaient informés des déplacements de Karfa, du lieu de stationnement de son véhicule et de ses lieux de fréquentation dans le ghetto.

Il y a, selon lui, des personnes honnêtes et intègres en Gambie qui ne permettraient jamais que des innocents soient victimes de fausses accusations criminelles.

Il a annoncé que dans l'éventualité où les auteurs de ce coup monté réussissaient à disqualifier le parti, il se présenterait alors aux élections en tant que candidat indépendant, ajoutant que les partisans du Parti Démocratique Uni ne cesseront de lui apporter leur soutien.

Il a accusé les autorités de détourner l'attention des Gambiens des sujets les plus importants tels que la flambée des prix des produits de première nécessité dans les marchés du pays et le manque d'approvisionnement en électricité et en eau potable dans certaines régions du pays.

Bien que le leader du Parti Démocratique Uni n'approuve pas la consommation de chanvre indien, il a cependant demandé au gouvernement d'informer les Gambiens sur le déroulement des investigations concernant la découverte de la cargaison d'environ trois tonnes de cocaïne et dont le suspect principal, Banta Keita, demeure jusqu'à ce jour introuvable.

Darboe a réitéré que le parti de l'UDP s'est toujours opposé aux activités criminelles dans le pays, ajoutant qu'il n'a jamais apporté son soutien à une personne impliquée dans des affaires de drogue, et ce, en vue de faire montre son opposition à la consommation de drogue.

" Durant toute ma carrière d'avocat, j'ai toujours refusé de défendre toute personne impliquée dans des affaires de drogue. Nous ne proclamons donc pas l'innocence du jeune homme car il a déjà déclaré qu'il n'était pas en possession de cette drogue et a clamé son innocence " a-t-il noté.

Selon lui, les dernières 72 heures ont été une source de préoccupations pour tous les membres car bien que le parti ait reçu beaucoup de soutien de la part de nombreux citoyens, le parti a également fait l'objet de beaucoup de condamnations et de critiques. Certaines personnes sont restées neutres mais il est important que le peuple Gambien soit adéquatement informé sur l'origine de cet incident.

Il y a quelques semaines, nous avons confié deux de nos véhicules à un mécanicien répondant au nom de Mr Darboe afin d'assurer leur entretien et leur remise en bon état de marche.

" Je connais personnellement Mr Darboe depuis 1996. Nous lui avons confié la responsabilité de l'entretien de nos véhicules car il est membre du Parti Démocratique Uni " a-t-il révélé.

" J'ai eu un entretien avec Mr Darboe mardi dernier car les véhicules avaient été hors d'usage pendant une longue période et les travaux de maintenance étaient censés prendre fin. Il m'a alors promis que les véhicules seraient prêts dans deux ou trois jours " a-t-il dit.

Il a décliné la responsabilité du parti pour les actions individuelles de ces personnes.

En conclusion, il a exhorté la police à mener des investigations complètes et impartiales sur cette affaire.

