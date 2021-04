Maroc: Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran - 828 mille exemplaires du Coran Mohammadi imprimés en 2020

Casablanca — La Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran a annoncé avoir imprimé 828 mille exemplaires du Coran Mohammadi en 2020, sous toutes ses formes et dimensions.

Un résumé du bilan des réalisations, au titre de 2020 de la Fondation, dont le siège se trouve à Mohammedia, indique que l'impression s'est répartie notamment en 600 mille exemplaires du Coran dédiés aux mosquées (17/24), 100 mille exemplaires pour malvoyants (25/35) et 55 mille exemplaires (traduction en français des significations des versets du Coran, 16/23).

La Fondation est parvenue, sur le plan gestionnaire, à poursuivre son travail en tant qu'institution publique, en dépit des répercussions de la crise pandémique du nouveau coronavirus et ses impacts sur l'action des administrations publiques et la nature des prestations fournies.

La Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran, créée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est à but non lucratif et jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Cette Fondation a été placée sous la tutelle du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques.

Conformément au Dahir n°1.09.198 du 8 Rabi' I 1431 (23 février 2010) portant sa création, la Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran est une institution nationale supérieure de référence dans le domaine de l'élaboration scientifique, matérielle et artistique de la reproduction, de la diffusion et de l'enregistrement du Saint Coran sur tous supports multimédias. La Fondation est dirigée par M. Hamid Houmani.

La Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran est chargée de reproduire, sur ordre de SM le Roi, Amir Al Mouminine, le Saint Coran sur la base de la narration de Warch tenue de Nafiâ selon les règles adoptées dans les sciences des transcriptions et des lectures, superviser l'impression du Saint Coran et œuvrer à sa diffusion et à sa distribution, superviser l'enregistrement de la lecture du Saint Coran, notamment selon la narration de Warch tenue de Nafiâ en utilisant les diverses formes de supports multimédias.

Elle a également pour missions de délivrer des autorisations aux personnes physiques ou morales désirant imprimer ou distribuer le Saint Coran, effectuer les travaux de contrôle et de vérification des copies imprimées ou enregistrées du Saint Coran pour s'assurer qu'elles ne renferment pas d'erreurs et qu'elles ont obtenu l'autorisation requise et prendre éventuellement les mesures prévues par la loi aux fins de les saisir et d'en interdire la circulation, sans préjudice du droit de la Fondation à engager les poursuites judiciaires nécessaires conformément aux lois en vigueur.

La Fondation s'assigne également pour objectif d'instaurer des liens de coopération avec les établissements et les organismes publics ou privés, aux niveaux national et international, pour l'assister dans la réalisation de ses objectifs.