Maroc: Yassir Express célèbre son premier anniversaire

Casablanca — Le service de livraison de repas à domicile, Yassir Express, lancé par Yassir Maroc, l'une des filiales de la start-up américaine Yassir In, célèbre son premier anniversaire.

"Un an que le service de livraison de repas à domicile, Yassir Express, a été lancé par Yassir Maroc, l'une des filiales de la start-up américaine Yassir Inc. L'entreprise est très satisfaite de cette réalisation et ne souhaite pas s'arrêter là", affirme l'entreprise dans un communiqué.

Yassir express est présente au Maroc depuis maintenant un an, exactement depuis avril 2020. Depuis lors, les habitants de plusieurs villes ont pu se faire livrer leurs repas à domicile en quelques clics seulement.

La startup Yassir Maroc a décidé de lancer son service de livraison à domicile, Yassir Express, avant la date qui a été initialement prévue pour son lancement, rappelle le communiqué, notant que ce dernier fut dans un contexte très particulier, marqué par la crise sanitaire due à la covid-19.

Durant presque toute l'année, Yassir Express a proposé une livraison gratuite, que ce soit pour la livraison des repas ou la livraison des denrées alimentaires, et ce en signe de solidarité avec les citoyens.

À son lancement, quelques restaurants seulement étaient proposés sur l'application. Aujourd'hui, il y a près de 250 restaurants, supermarchés, boucheries, boulangeries, multimédia et espaces enfants.

"Au départ, peu de livreurs travaillaient pour le service Yassir Express. Mais la demande grandissant petit à petit, il était important de recruter plus de livreurs pour répondre aux demandes et attentes des clients", indique l'entreprise, faisant savoir qu'à présent, ce ne sont pas moins de 642 livreurs qui livrent les commandes dans les différentes villes où Yassir Express opère.

A ce jour, l'application continue toujours de développer sa base de livreurs et de restaurants partenaires, ajoute la même source.

"Nous sommes très satisfaits de ce parcours. Nos partenaires et nos clients nous font confiance et nous tenons à les remercier chaleureusement", affirme Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc, cité dans le communiqué.

"Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons beaucoup d'ambition et de projets en tête. Nous travaillons d'arrache-pied afin de pouvoir répondre aux exigences et aux attentes de nos clients, surtout dans un marché qui connaît une croissance assez rapide en termes de maturité digitale", a-t-il dit.

Et de poursuivre: "Ceci dit, nous projetons d'ajouter bientôt un nouveau mode de paiement des commandes, et de nous lancer dans le Q-commerce. Nous envisageons également de poursuivre notre implantation dans d'autres villes marocaines".

Actuellement, le service de livraison Yassir Express est présent dans 6 villes du Maroc : Casablanca, Rabat, Témara, Tanger, Agadir et Marrakech, et est opérationnel 7jours/7.

Notons que cet anniversaire coïncide avec le mois de Ramadan, Yassir Express indique proposer une large sélection de restaurants offrant des formules Ftour variées. "Durant tout ce mois sacré, les utilisateurs de l'application Yassir Express pourront se faire livrer leur Ftour et les denrées alimentaires commandées chez les épiceries de manière sûre et rapide", ajoute le communiqué.

Start-up américaine créée en 2017, Yassir Inc opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes. La startup a pour objectif de simplifier la vie des citoyens, d'où le nom arabe Yassir.

Elle compte aussi optimiser les interactions de ces derniers avec les nouvelles technologies mobiles. Yassir est présente dans 3 continents (Afrique, Europe, et Amérique du Nord) et opère dans 30 villes. Le nombre de ses utilisateurs s'élève à plus de 1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires.

Au Maroc, Yassir opère dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir.

Yassir Inc compte plusieurs filiales, chaque filiale de Yassir travaille de manière indépendante dans sa gestion territoriale et conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans chaque pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.

En avril 2019, Yassir a été classée 3ème dans la liste des 100 startups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Économique Mondial.