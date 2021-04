Congo-Kinshasa: Assistance humanitaire - Le haut-commissaire pour les réfugiés séjourne au pays

En séjour de travail en RDC du 20 au 24 avril 2021, le haut-commissaire pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, entend palper du doigt les conditions de vie des réfugiés centrafricains qui sont récemment arrivés en RDC à la suite de l'insécurité après les élections présidentielle et législatives en République centrafricaine de décembre 2020.

Selon un communiqué du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), l'agenda de Filippo Grandi prévoit qu'il se rende en premier lieu au nord du pays pour rencontrer les réfugiés. Il aura ainsi l'opportunité d'évaluer les conditions de vie des réfugiés et des populations qui les accueillent ainsi que les besoins humanitaires.

Le haut-commissaire pour les réfugiés accompagnera aussi des familles de réfugiés qui seront relocalisées de la frontière vers un autre site où ils pourront vivre plus en sécurité et avec une indépendance accrue à travers des activités de résilience.

Durant son séjour en RDC, le chef du HCR va également rencontrer les autorités congolaises, les donateurs et la communauté humanitaire sur le terrain et à Kinshasa. Il clôturera sa visite en rencontrant des personnes touchées par le conflit à l'est du pays, des leaders locaux ainsi qu'un comité de réfugiés et la population hôte. Le renforcement des capacités des communautés congolaises et le leadership local est un aspect-clé de l'approche communautaire du HCR dans l'est de la RDC.

Notons que la violence et l'insécurité continuent de provoquer le déplacement des populations dans l'est de la RDC. Plus d'un demi-million de Congolais ont ainsi été déplacés en 2020 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Au moins cinq millions de personnes sont déplacées en RDC essentiellement dans les provinces de l'Est et au Kasaï. Le HCR, à travers ses partenaires, renforce la situation de protection dans des zones affectées par les conflits cycliques, en soutenant les capacités existantes. L'approche communautaire permet aux populations d'identifier les besoins les plus urgents en donnant une réponse adaptée à la réalité locale.