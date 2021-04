Burkina Faso: Les raisons du regain de popularité soudain du chat vidéo omegle

Le chat vidéo anonyme Omegle a connu un premier bond de popularité presque immédiatement après son lancement au printemps 2009. Ensuite, au fil de plusieurs années, le nombre d'utilisateurs du site a continué d'augmenter, tandis que d'autres programmeurs ont commencé à créer une multitude d'alternatives à Omegle. Certaines se sont par ailleurs révélées être aussi intéressantes que fonctionnelles.

Quelque part en 2011-2012, Omegle a commencé à perdre en popularité, doucement mais sûrement. D'abord, à cause de l'apparition d'un très grand nombre de sites similaires. Ensuite, parce que le format même du chat roulette a commencé à lasser les utilisateurs. Mais, en 2020, la situation s'est renversée à la vitesse de l'éclair.

La pandémie de COVID-19 et le confinement déclaré dans son sillage ont fait leur travail. Des millions de personnes dans le monde ont perdu la possibilité de communiquer pleinement en face-à-face. Mais Internet a volé à leur secours grâce aux messageries, aux réseaux sociaux, aux sites de rencontre et, bien sûr, aux chats vidéo. Depuis, Omegle connaît un nouveau sursaut de popularité et ne s'incline pas devant les autres chats roulettes. On peut se rendre sur le site à tout moment et y trouver entre 25 000 et 30 000 utilisateurs en ligne à coup sûr. Avant la pandémie, ce nombre était compris entre 15 000 et 17 000, soit la moitié.

La popularité d'Omegle en France

Comme tu le sais probablement, Omegle te permet de choisir ta langue lorsque tu cherches des contacts avec qui chatter. Évidemment, cela ne suffit pas pour filtrer les utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique, mais cela aide au moins en partie à trouver des interlocuteurs dans son propre pays. Mais comment savoir si les utilisateurs dans différents pays sont actifs ? Pour cela, tu peux utiliser le service Google Trends, qui permet de suivre l'évolution de la popularité des recherches. Dans ce cas, saisissons « Omegle » pour voir les résultats.

Début 2020, le taux de popularité d'Omegle en France était de 10 à 20 points sur 100 possibles. À l'été, ce nombre atteignait 40 points. Un pic de popularité a été observé fin décembre 2020. Bien qu'il ait connu un léger déclin à la mi-janvier 2021, Omegle demeure un chat vidéo très populaire en France.

Les alternatives populaires à Omegle à découvrir

Même s'il reste en tête, Omegle est loin d'être un service parfait et compte un certain nombre d'inconvénients. Il n'y a pas de filtres pour choisir le sexe et l'emplacement des contacts, il n'y a pas de salles de chat, de diffusions et ainsi de suite. Beaucoup d'utilisateurs déplorent ce manque. L'interface paraît aussi un peu démodée de nos jours. Des alternatives modernes plus fonctionnelles à Omegle ont ainsi pu gagner en popularité. Découvrons les plus intéressantes.

СhatRoulette

C'est peut-être celle qui se rapproche le plus d'Omegle sur le principe. De plus, ces sites ont été lancés presque en même temps, à six mois d'intervalle. ChatRoulette est un chat roulette classique sans fonctions supplémentaires spéciales. Comme sur Omegle, il n'y a pas de filtres pour le sexe ni l'emplacement. De plus, pendant plusieurs années, le site a rencontré de vrais problèmes de modération. Cependant, en 2020, les programmeurs ont énormément amélioré le site, faisant notamment attention à la sécurité et à la modération. ChatRoulette connaît ainsi un regain de popularité.

Bazoocam

Ce site, malgré son design assez dépassé, voire archaïque, est très populaire auprès des utilisateurs. Cela s'explique notamment par la fonction de diffusions vidéo, auxquelles de multiples utilisateurs peuvent se connecter en même temps. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'une grande partie de ces diffusions sont très directes. Mais il est possible d'utiliser Bazoocam comme un chat roulette standard pour discuter en tête-à-tête.

Dirtyroulette

Ce chat de sexe populaire est utilisé pour avoir des conversations directes sur des sujets adultes. Avant de commencer à chercher un interlocuteur, il faut indiquer si on est un homme, une femme ou un couple. Le système essaye ensuite de sélectionner des contacts adaptés. Attention, tous les utilisateurs sur Dirtyroulette ne veulent pas avoir des conversations osées. Beaucoup veulent simplement discuter d'un certain nombre de sujets et rencontrer des personnes qui partagent leurs opinions. Mais n'oublie pas pour autant le thème de Dirtyroulette.

CooMeet

CooMeet est probablement la meilleure Omegle alternative pour les hommes qui cherchent à rencontrer des filles intéressantes. D'abord, chaque fille passe par l'étape de vérification du profil lors de l'inscription. Ensuite, il n'y a pas de faux profils, de robots, ni de diffusions publicitaires. Enfin,plus d'un millier de filles sont en ligne à tout moment de la journée, prêtes à discuter. CooMeet est une véritable aubaine pour ceux qui ont envie de flirter ou cherchent une relation amoureuse.

Flingster

Ce site ressemble davantage à Dirtyroulette qu'à Omegle. Il s'agit également d'un chat vidéo pour adultes au contenu plutôt explicite. Les utilisateurs viennent sur ce chat pour flirter, parler de sujets intimes et même de sexe. Les programmeurs de Flingster mettent en avant l'anonymat et la confidentialité, utilisent de nouvelles technologies de chiffrement et ainsi de suite. Des masques sont aussi disponibles pour cacher son visage à son interlocuteur au cours de la conversation.

ChatRandom

Une alternative à la fois simple et fonctionnelle à Omegle. Ici, des filtres pour le sexe et l'emplacement des contacts sont disponibles, ainsi que des salles de chat par centre d'intérêt. Il suffit de choisir un salon qui t'intéresse parmi les thèmes comme Rencontres, Amour, Jeux de rôle, Films, Musique, etc. De plus, ChatRandom comporte un chat avec des filles séparé, mais son accès est payant.

ChatAlternative

C'est un site pratique et intuitif ressemblant à Omegle, mais qui propose également des filtres pour le sexe et l'emplacement. Les programmeurs de ChatAlternative ont particulièrement mis l'accent sur l'absence de publicités : aucune bannière, ni d'autres publicités n'apparaissent quand tu chattes ou quand tu écris. C'est pratique car rien ne vient te distraire.

En résumé

Les chats vidéo connaissent une nouvelle heure de gloire. Cela s'explique parfaitement au vu de la situation actuelle partout dans le monde. Quand la pandémie se terminera enfin, le nombre d'utilisateurs actifs sur Omegle et ses alternatives diminuera peut-être aussi. Mais des millions de personnes continueront à les utiliser, car ces chats sont pratiques et permettent d'étendre son cercle social à l'infini.

Utilise des chats vidéo, cherche des alternatives à Omegle intéressantes, fais-toi de nouveaux amis et amuse-toi en discutant. Tu as tout ce qu'il faut pour ça !